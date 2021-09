https://tr.sputniknews.com/20210903/eski-istihbaratci-enver-altayli-hakkindaki-feto-davasinda-ara-karar-1048592214.html

Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında ara karar

Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında ara karar

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, FETÖ'ye ilişkin 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'silahlı terör örgütüne üye... 03.09.2021

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, esas hakkındaki savunmasına dünkü celsede başlayan Barıner'e beyanlarına devam etmesi için söz verdi.Davanın yasa dışı delillerle açıldığını öne süren sanık Barıner, Enver Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz tarafından ABD'ye kaçırılıp burada görülen Halkbank davasında Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunulacağı yönündeki isnatları reddetti.Barıner, savunmasına şöyle devam etti:"Ben hiçbir zaman yurt dışına çıkmak için uğraşmadım, çalışmadım. Onlar nasıl bir çalışma yapmış bilmiyorum. Bahse konu hiçbir delil de elde edilememiştir. Ayrıca ben davayla ilgili bilgi verecek olsam o davaya ilişkin bir konuya hakim olmam gerekir. Benim o dava ile de o konuyla da hiçbir bilgim, ilgim, çalışmam, malumatım yoktur."Sanığın esas hakkındaki beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Altaylı ve Barıner'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.İddianameİddianamede sanıklardan eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu, örgütsel faaliyetlerini görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü ve 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirilmişti.Mehmet Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştığı belirtilen iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları, Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasının manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı ifade edilmişti.Barıner'in yurt dışına çıkarılması için temas kurulan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise iddianamede 'örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek'le suçlanmıştı.Altaylı için 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiSavcı, esas hakkındaki görüşünde Altaylı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Barıner hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası istemiş, sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraatini talep etmişti.Daha önce aynı davada sanık olan Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmıştı.

