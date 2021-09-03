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Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor
Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor
Esenyurt'ta dün sabah yaşadıkları evden ayrılan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan'a yakınları bir daha ulaşamadı. Kaçan kızları bulmak için çalışmalar... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:17+0300
2021-09-03T15:17+0300
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istanbul
esenyurt
arama
beyzanur yoğun
canan aslan
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İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan, dün sabah 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Markete indikten sonra aniden koşmaya başlayan teyze yeğenden bir daha haber alınamadı.Yoğun ve Aslan'ın akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri arama çalışmaları başlatırken, akrabaları da her yerde iki kızı arıyor. Kızların en son Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkiinde görüldüğü öğrenildi. Kızların kaçtıktan sonra Esenyurt'taki bir marketin önünde meyve suyu içtiği anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.‘Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar’Beyzanur Yoğun'un babası Mehmet Yoğun, "Kızlar sabah saat 09.00 civarında evden çıkmışlar. O saatten beri elimizden geldiğince her yerde kızları arıyoruz. Herhangi biri tarafından kaçırıldığını veya birine kaçtığını da düşünmüyoruz. Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar. İnşallah öyledir aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Biz bulmak için çabalıyoruz fakat bulamadık bir türlü. Polis ekiplerine de başvurduk, inşallah kızlarımızı bulurlar" dedi.‘Evlerine dönsünler, onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz’Baba Yoğun, "Annesi sabah kalktığında kızlar evde yokmuş. Tahminimizce ondan 10 dakika önce evden çıkmışlar. Köşedeki marketten kendilerine maske almışlar ve el ele tutuşup meydana doğru koşmuşlar. Zaten güvenlik kamerası görüntüleri de var medyana doğru koşarken. İki tane çocuk. Akıllarınca eğlence ve macera için kaçmışlar. Buradan onlara sesleniyorum. Evlerine dönsünler. Onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz. Sakın bir korkuları olmasınlar sadece geri eve dönsünler" diye konuştu.
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istanbul, esenyurt, arama, beyzanur yoğun, canan aslan

Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor

15:17 03.09.2021
© DHABeyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan
Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© DHA
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Esenyurt'ta dün sabah yaşadıkları evden ayrılan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan'a yakınları bir daha ulaşamadı. Kaçan kızları bulmak için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan, dün sabah 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Markete indikten sonra aniden koşmaya başlayan teyze yeğenden bir daha haber alınamadı.
Yoğun ve Aslan'ın akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri arama çalışmaları başlatırken, akrabaları da her yerde iki kızı arıyor. Kızların en son Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkiinde görüldüğü öğrenildi. Kızların kaçtıktan sonra Esenyurt'taki bir marketin önünde meyve suyu içtiği anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar’

Beyzanur Yoğun'un babası Mehmet Yoğun, "Kızlar sabah saat 09.00 civarında evden çıkmışlar. O saatten beri elimizden geldiğince her yerde kızları arıyoruz. Herhangi biri tarafından kaçırıldığını veya birine kaçtığını da düşünmüyoruz. Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar. İnşallah öyledir aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Biz bulmak için çabalıyoruz fakat bulamadık bir türlü. Polis ekiplerine de başvurduk, inşallah kızlarımızı bulurlar" dedi.
‘Evlerine dönsünler, onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz’
Baba Yoğun, "Annesi sabah kalktığında kızlar evde yokmuş. Tahminimizce ondan 10 dakika önce evden çıkmışlar. Köşedeki marketten kendilerine maske almışlar ve el ele tutuşup meydana doğru koşmuşlar. Zaten güvenlik kamerası görüntüleri de var medyana doğru koşarken. İki tane çocuk. Akıllarınca eğlence ve macera için kaçmışlar. Buradan onlara sesleniyorum. Evlerine dönsünler. Onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz. Sakın bir korkuları olmasınlar sadece geri eve dönsünler" diye konuştu.
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