https://tr.sputniknews.com/20210903/evden-kacan-12-ve-14-yaslarindaki-teyze-yegen-her-yerde-araniyor-1048583801.html

Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor

Evden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki teyze yeğen, her yerde aranıyor

Esenyurt'ta dün sabah yaşadıkları evden ayrılan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan'a yakınları bir daha ulaşamadı. Kaçan kızları bulmak için çalışmalar... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:17+0300

2021-09-03T15:17+0300

2021-09-03T15:17+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

arama

beyzanur yoğun

canan aslan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048583702_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_a246e692037826a6c31a55f96c600082.jpg

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan, dün sabah 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Markete indikten sonra aniden koşmaya başlayan teyze yeğenden bir daha haber alınamadı.Yoğun ve Aslan'ın akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri arama çalışmaları başlatırken, akrabaları da her yerde iki kızı arıyor. Kızların en son Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkiinde görüldüğü öğrenildi. Kızların kaçtıktan sonra Esenyurt'taki bir marketin önünde meyve suyu içtiği anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.‘Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar’Beyzanur Yoğun'un babası Mehmet Yoğun, "Kızlar sabah saat 09.00 civarında evden çıkmışlar. O saatten beri elimizden geldiğince her yerde kızları arıyoruz. Herhangi biri tarafından kaçırıldığını veya birine kaçtığını da düşünmüyoruz. Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar. İnşallah öyledir aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Biz bulmak için çabalıyoruz fakat bulamadık bir türlü. Polis ekiplerine de başvurduk, inşallah kızlarımızı bulurlar" dedi.‘Evlerine dönsünler, onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz’Baba Yoğun, "Annesi sabah kalktığında kızlar evde yokmuş. Tahminimizce ondan 10 dakika önce evden çıkmışlar. Köşedeki marketten kendilerine maske almışlar ve el ele tutuşup meydana doğru koşmuşlar. Zaten güvenlik kamerası görüntüleri de var medyana doğru koşarken. İki tane çocuk. Akıllarınca eğlence ve macera için kaçmışlar. Buradan onlara sesleniyorum. Evlerine dönsünler. Onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz. Sakın bir korkuları olmasınlar sadece geri eve dönsünler" diye konuştu.

türkiye

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, esenyurt, arama, beyzanur yoğun, canan aslan