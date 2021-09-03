Eylül ayı kira zam oranı yüzde 15.78 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla eylül ayında yapılacak kira artış oranı belli oldu. Eylül ayı kira zam oranı, 12 aylık ortalama enflasyon verisi üzerinden hesaplanıyor.TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 15.78 arttı.Böylece eylül ayında yeni kira sözleşmesi yapacaklar için zam oranı yüzde 15.78 olacak.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, eylül ayında yeni kira sözleşmesi yapacaklar için zam oranı yüzde 15.78 olacak
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla eylül ayında yapılacak kira artış oranı belli oldu. Eylül ayı kira zam oranı, 12 aylık ortalama enflasyon verisi üzerinden hesaplanıyor.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 15.78 arttı.
Böylece eylül ayında yeni kira sözleşmesi yapacaklar için zam oranı yüzde 15.78 olacak.