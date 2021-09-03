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'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Belgrad'da Sırbistan'a 3-1 kaybetti. Milliler yarın üçüncülük maçına çıkacak. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a kaybetti

20:20 03.09.2021 (güncellendi: 20:27 03.09.2021)
© AAVoleybol
Voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Belgrad'da Sırbistan'a 3-1 kaybetti. Milliler yarın üçüncülük maçına çıkacak.
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