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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210903/fordun-abd-satislari-cip-sikintisi-nedeniyle-agustosta-yuzde-33-azaldi-1048565057.html
Ford'un ABD satışları çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı
Ford'un ABD satışları çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı
ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un satışları, çip tedarikinde küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 33.1'lik... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T01:34+0300
2021-09-03T01:34+0300
2021-09-03T01:34+0300
ekonomi
abd
çip
otomobil
satış
ford
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Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un geçen ay toplam 124 bin 176 yeni araç sattığı kaydedildi.Açıklamada, Ford'un ABD satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.1 azaldığı belirtildi.Söz konusu dönemde kamyon satışlarının yüzde 29.4 azaldığına işaret edilen açıklamada, SUV modellerin satışının yüzde 25.3 ve otomobil satışlarının yüzde 86 azaldığı aktarıldı.Öte yandan Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), ABD, Kanada ve Meksika'daki 8 fabrikasında çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisine gideceğini bildirdi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotivde başlayarak elektronik gibi sektörlere sıçrayan küresel çip tedariki sorunu üretimde aksamalara neden olmaya devam ediyor.Danışmanlık firması AlixPartners'a göre, çip sorunun 2021'de küresel otomotiv endüstrisinin gelirinde 110 milyar dolarlık kayba neden olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210819/otomotivde-cip-krizi-suruyor-otv-degisimi-sonrasi-artan-talep-karsilanabilecek-mi-1048164050.html
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abd, çip, otomobil, satış, ford
Ford'un ABD satışları çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı
ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un satışları, çip tedarikinde küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 33.1'lik düşüş gösterdi.
Şirketten yapılan açıklamada,
Ford'un geçen ay toplam 124 bin 176 yeni araç sattığı kaydedildi.
Açıklamada, Ford'un ABD satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.1 azaldığı belirtildi.
Söz konusu dönemde kamyon satışlarının yüzde 29.4 azaldığına işaret edilen açıklamada, SUV modellerin satışının yüzde 25.3 ve
otomobil satışlarının yüzde 86 azaldığı aktarıldı.
Öte yandan Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), ABD, Kanada ve Meksika'daki 8 fabrikasında
çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisine gideceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotivde başlayarak elektronik gibi sektörlere sıçrayan küresel çip tedariki sorunu üretimde aksamalara neden olmaya devam ediyor.
Danışmanlık firması AlixPartners'a göre, çip sorunun 2021'de küresel otomotiv endüstrisinin gelirinde 110 milyar dolarlık kayba neden olması bekleniyor.