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https://tr.sputniknews.com/20210903/fransada-eski-basbakan-fillon-hakkinda-yolsuzluktan-yeni-sorusturma-acildi-1048598795.html
Fransa'da eski Başbakan Fillon hakkında yolsuzluktan yeni soruşturma açıldı
Fransa'da eski Başbakan Fillon hakkında yolsuzluktan yeni soruşturma açıldı
Fransa'da eski Başbakan François Fillon hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T23:27+0300
2021-09-03T23:27+0300
dünya
fransa
ab
yolsuzluk
mahkeme
dava
soruşturma
françois fillon
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Fransız basınında yer alan haberlerde, yazar Mael Renouard'ı Kasım 2013 - Eylül 2015 döneminde parlamentoda danışmanı olarak çalıştırdığı ve Renouard'ın haksız yere 38 bin euro kazanç elde ettiği iddiasıyla eski başbakan hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.Fillon'un bu konuda bu yılın başında polise ifade verdiği kaydedildi.Eski başbakanın avukatı Antonin Levy, yaptığı açıklamada, Renouard'ın, müvekkilinin 2015'te yayımlanan kitabını yazmaya yardımcı olduğunu ve bir danışmanın bunu yapamayacağını iddia etmenin şaşırtıcı olduğunu belirtti.Soruşturmada bunun danışmanın görevinin kapsamına girip girmediğinin araştırılacağı bildirildi.Paris Ceza Mahkemesi, Haziran 2020'de Fillon'un, eşi ve çocuklarının haksız yere çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 375 bin euro para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Fillon'a 10 yıl siyasetten men cezası da verilmişti.Fillon'un eşi Peneloppe Fillon ise 3 yıl tecilli hapis ve 375 bin euro para ile 2 yıl siyasetten men cezası almıştı.2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi seçimlerden önce ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasını kararlaştırmıştı.Fillon, eşi ve çocuklarının haksız yere, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddiaları ortaya atılmadan önce cumhurbaşkanlığı seçiminin en popüler adayı olarak gösteriliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20210301/eski-fransa-cumhurbaskani-nicolas-sarkozy-yolsuzlukla-suclandigi-davada-3-yil-hapis-cezasina-1043924424.html
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fransa, ab, yolsuzluk, mahkeme, dava, soruşturma, françois fillon

Fransa'da eski Başbakan Fillon hakkında yolsuzluktan yeni soruşturma açıldı

23:27 03.09.2021
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Fotoğraf bankasına girEski Fransa Başbakanı François Fillon
Eski Fransa Başbakanı François Fillon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
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Fransa'da eski Başbakan François Fillon hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, yazar Mael Renouard'ı Kasım 2013 - Eylül 2015 döneminde parlamentoda danışmanı olarak çalıştırdığı ve Renouard'ın haksız yere 38 bin euro kazanç elde ettiği iddiasıyla eski başbakan hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
Fillon'un bu konuda bu yılın başında polise ifade verdiği kaydedildi.
Eski başbakanın avukatı Antonin Levy, yaptığı açıklamada, Renouard'ın, müvekkilinin 2015'te yayımlanan kitabını yazmaya yardımcı olduğunu ve bir danışmanın bunu yapamayacağını iddia etmenin şaşırtıcı olduğunu belirtti.
Soruşturmada bunun danışmanın görevinin kapsamına girip girmediğinin araştırılacağı bildirildi.
Paris Ceza Mahkemesi, Haziran 2020'de Fillon'un, eşi ve çocuklarının haksız yere çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 375 bin euro para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Fillon'a 10 yıl siyasetten men cezası da verilmişti.
Fillon'un eşi Peneloppe Fillon ise 3 yıl tecilli hapis ve 375 bin euro para ile 2 yıl siyasetten men cezası almıştı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2021
DÜNYA
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan 3 yıl hapis cezası aldı
1 Mart, 16:18
2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi seçimlerden önce ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Paris Savcılığı, Fillon ve eşi hakkında "yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmasını kararlaştırmıştı.
Fillon, eşi ve çocuklarının haksız yere, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddiaları ortaya atılmadan önce cumhurbaşkanlığı seçiminin en popüler adayı olarak gösteriliyordu.
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