https://tr.sputniknews.com/20210903/fsvts-baskani-belarusa-s-400-sevkiyati-yapmak-konusunda-bir-engel-gormuyoruz-1048576544.html

FSVTS Başkanı: Belarus'a S-400 sevkiyatı yapmak konusunda bir engel görmüyoruz

FSVTS Başkanı: Belarus'a S-400 sevkiyatı yapmak konusunda bir engel görmüyoruz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Şugayev, Rusya için Belarus’a S-400 füze savunma... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T12:54+0300

2021-09-03T12:54+0300

2021-09-03T12:54+0300

s-400

rusya

belarus

aleksandr lukaşenko

sevkiyat

savunma

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Doğu Ekonomik Forumu kapsamında açıklamada bulunan Şugayev, “Belarus stratejik bir partnerimiz, aynı Birlik Devleti içinde yaşıyoruz” dedi.Şugayev açıklamalarına, “S-400 ihracat amaçlı da bir sistem olduğu için, elbette diğer şeyler bir yana, Belarus’un bu konudaki ihtiyacını karşılamak mantıklı olacaktır. Şu an itibarıyla bunun için bir engel, kısıtlama görmüyorum” sözleriyle devam etti.Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Rus S-400 sisteminin ülkesine sevkiyatının yapılabileceğini belirtmişti. Belarus’un envanterinde şu an S-300 sistemleri bulunuyor.

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s-400, rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, sevkiyat