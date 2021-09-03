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https://tr.sputniknews.com/20210903/galatasarayda-marcao-takima-dondu-1048589815.html
Galatasaray'da Marcao takıma döndü
Galatasaray'da Marcao takıma döndü
Galatasaray'da genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile maç esnasında girdiği diyalog sonrası yumruklu saldırıda bulunduğu için kadro dışı bırakılan Marcao, takımla... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T17:40+0300
2021-09-03T17:41+0300
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Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicâldău, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Arda Turan’ın tedavisine devam edildi.Sarı kırmızılılar aldığı kararlar 25 yaşındaki savunmacının cezasını belirledi ve şu ifadelerle cezayı açıkladı:"Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 euro tutarında para cezası verilmiştir."Bu açıklamanın sonrasında bugün gerçekleştirilen idmanda Brezilyalı stoper takımla birlikte çalıştı.
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Galatasaray'da Marcao takıma döndü

17:40 03.09.2021 (güncellendi: 17:41 03.09.2021)
© İHAMarcao
Marcao - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA
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Galatasaray'da genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile maç esnasında girdiği diyalog sonrası yumruklu saldırıda bulunduğu için kadro dışı bırakılan Marcao, takımla birlikte bugün antrenmanlara başladı.
Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicâldău, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Arda Turan’ın tedavisine devam edildi.
Sarı kırmızılılar aldığı kararlar 25 yaşındaki savunmacının cezasını belirledi ve şu ifadelerle cezayı açıkladı:
"Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 euro tutarında para cezası verilmiştir."
Bu açıklamanın sonrasında bugün gerçekleştirilen idmanda Brezilyalı stoper takımla birlikte çalıştı.
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