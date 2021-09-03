https://tr.sputniknews.com/20210903/galatasarayin-uefa-listesinde-4-isim-yer-almadi-1048582949.html

Galatasaray'ın UEFA listesinde 4 isim yer almadı

Galatasaray'ın UEFA listesinde 4 isim yer almadı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçlar öncesi 25 oyuncudan oluşan kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı kırmızılıların... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:02+0300

2021-09-03T15:02+0300

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Galatasaray'da Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan Yunus Akgün ve Aytaç Kara UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;"UEFA’nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye’de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz’dan yana kullanıldı.Altyapı eğitimini Galatasaray’da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan’ın isimleri UEFA’ya bildirildi.Süper Lig’de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey’in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA’nın belirlediği 'serbest oyuncu' statüsü ile A Listesi’nde kendilerine yer buldu."

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uefa, galatasaray, liste, uefa avrupa konferans ligi