https://tr.sputniknews.com/20210903/giresunda-findiklari-kurutabilmek-icin-gunes-duasina-ciktilar-1048586141.html

Giresun'da fındıkları kurutabilmek için güneş duasına çıktılar

Giresun'da fındıkları kurutabilmek için güneş duasına çıktılar

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle hasat ettikleri fındıkları kurutamayan üreticiler, güneşin açması için dua etti. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:04+0300

2021-09-03T16:04+0300

2021-09-03T16:07+0300

yaşam

fındık

güneş

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Giresun'da Cuma namazı öncesi Yağlıdere Merkez Camisi'nde toplanan ilçe sakinleri, İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül eşliğinde dua yaptı.Duaya katılan fındık üreticilerinden Halil Özdemir, gazetecilere, havanın yağmurlu olması nedeniyle fındığı kurutamadıklarını söyledi.Fındığın üzerine ıslanmaması için branda örttüklerini belirten Özdemir, "Ne kadar branda örtersen ört içerisine su doldu. İnşallah bugün yapılan güneş duasıyla birlikte Yüce Mevla güneş verir. Mahsulü veren Rabbim güneşi de verecektir, zor durumda bırakmayacaktır" dedi.Özdemir, komşularının fındıklarını kurutmak için Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerine gitmeye başladığını ifade ederek, "Ben yalnız olduğumdan dolayı götüremedim. Oranın iklimi bizim ilçeye göre daha farklı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20201211/cuma-namazi-sonrasi-81-ilde-yagmur-duasi-1043383761.html

güneş

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fındık, güneş