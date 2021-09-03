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Halı saha maçında taraflar arasında tüfekli kavga: 3 yaralı
Halı saha maçında taraflar arasında tüfekli kavga: 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T23:32+0300
2021-09-03T23:32+0300
türkiye
silahlı kavga
halı saha maçı
kayseri
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri halı sahada delil topladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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silahlı kavga, halı saha maçı, kayseri

Halı saha maçında taraflar arasında tüfekli kavga: 3 yaralı

23:32 03.09.2021
© İHA / TURAN BULUTKayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / TURAN BULUT
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri halı sahada delil topladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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