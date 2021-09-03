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'Hindistan, Kuzey Deniz Yolu'nun uluslararası ticarete açılmasında Rusya'nın ortağı olacak'
'Hindistan, Kuzey Deniz Yolu'nun uluslararası ticarete açılmasında Rusya'nın ortağı olacak'
Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin en büyük tersanelerinden biri olan Mazagon Dock Limited’in Rus ‘Zvezda’ tersanesi ile ortak olacağını ve Hindistan’ın Kuzey... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:30+0300
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ekonomi
hindistan
rosatom
kuzey denizi
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin en büyük tersanelerinden biri olan Mazagon Dock Limited’in Rus ‘Zvezda’ tersanesi ile ortak olacağını belirterek, ortaklık çerçevesinde ticari gemilerin inşa edileceğini kaydetti.Modi, “Bugün, Hindistan'ın en büyük tersanelerinden biri olan Mazagon Dock Limited'in Rus ‘Zvezda’ tersanesinin ortağı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.Modi ayrıca, Hindistan’ın Kuzey Deniz Yolu'nun uluslararası ticarete açılmasında Rusya'nın ortağı olacağını da sözlerine ekledi.Daha önce Rosatom'un Kuzey Denizi Yolu için, sistemin ortak mimarisini içeren ve aynı zamanda ana kullanıcıları ve bilgi sağlayıcıları tanımlayan dijital hizmetlere yönelik birleşik bir platform konsepti üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. Projenin maliyetinin yaklaşık 2.9 (yaklaşık 40 milyon dolar) milyar ruble olacağı belirtilmişti.
hindistan
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hindistan, rosatom, kuzey denizi

'Hindistan, Kuzey Deniz Yolu'nun uluslararası ticarete açılmasında Rusya'nın ortağı olacak'

16:30 03.09.2021
© SputnikHindistan Başbakanı Narendra Modi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik
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Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin en büyük tersanelerinden biri olan Mazagon Dock Limited’in Rus ‘Zvezda’ tersanesi ile ortak olacağını ve Hindistan’ın Kuzey Deniz Yolu'nun uluslararası ticarete açılmasında Rusya ile ortak hareket edeceğini söyledi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin en büyük tersanelerinden biri olan Mazagon Dock Limited’in Rus ‘Zvezda’ tersanesi ile ortak olacağını belirterek, ortaklık çerçevesinde ticari gemilerin inşa edileceğini kaydetti.
Modi, “Bugün, Hindistan'ın en büyük tersanelerinden biri olan Mazagon Dock Limited'in Rus ‘Zvezda’ tersanesinin ortağı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.
Modi ayrıca, Hindistan’ın Kuzey Deniz Yolu'nun uluslararası ticarete açılmasında Rusya'nın ortağı olacağını da sözlerine ekledi.
Daha önce Rosatom'un Kuzey Denizi Yolu için, sistemin ortak mimarisini içeren ve aynı zamanda ana kullanıcıları ve bilgi sağlayıcıları tanımlayan dijital hizmetlere yönelik birleşik bir platform konsepti üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. Projenin maliyetinin yaklaşık 2.9 (yaklaşık 40 milyon dolar) milyar ruble olacağı belirtilmişti.
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