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Hüda-Par: Baraj tamamen sıfırlanmalıdır
Hüda-Par: Baraj tamamen sıfırlanmalıdır
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Baraj tamamen sıfırlanmalıdır" açıklamasında bulundu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T12:59+0300
2021-09-03T12:59+0300
politika
zekeriya yapıcıoğlu
açıklama
hüda-par
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Partisinin ilk belediyesi olan Gercüş’e bağlı Kayapınar Belde Belediyesini ziyaret eden Yapıcıoğlu, seçim barajının tamamen sıfırlanmasından yana olduklarını söyledi.Yapıcıoğlu, baraj tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Biz başından beri söylüyoruz aslında. Seçim barajının oranı kaç olursa olsun temsilde adaletin yönetimde istikrara feda edilmesidir. Özellikle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur. Neden yoktur? Çünkü biraz önce dediğim gibi temsilde adalet, yönetimde istikrara feda ediliyordu ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde zaten bir tek kişi cumhurbaşkanı seçilir ve bu cumhurbaşkanının seçilmek için yüzde 50’den fazla oy almasına ihtiyaç vardır. Birinci turda olmazsa mutlaka ikinci turda adaylardan biri bu oyu alır ve cumhurbaşkanı seçilir. Yani hükümetin seçilememesi veya hükümetin oluşturulamaması gibi bir risk yoktur. Yani yönetimde istikrar garanti altındadır. Öyleyse artık temsilde adalet feda edilmemelidir. Öncesinden de feda edilmesi zaten doğru değildi. Ama bu şartlarda hiç değildir. Baraj tamamen sıfırlanmalıdır. HÜDA PAR’ın seçim barajıyla ilgili görüşü budur.”'İnsanların aşıya mecbur edilmesi doğru değil'Salgına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, halkı tedbirlere uymaya çağırdı.Aşının zorunlu kılınmasını ise doğru bulmadıklarını ifade eden Yapıcıoğlu şunları söyledi:“Ümit ediyoruz bu hastalık, bu küresel salgın bir an önce ortadan kalkar. Ama bunun için de gerekli tedbirlere riayet edilmesi gerekir. Bizim bütün vatandaşlarımıza çağrımız şudur. Hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar mümkün mertebe tedbirlere riayet etsin. Aşı için de diyoruz ki mümkün mertebe insanlarımız aşı olsun ama aşı olmanın zorunlu kılınmasını veya insanların buna mecbur edilmesini doğru bulmuyoruz. Fakat vatandaşlarımıza aşı olmalarını tavsiye ediyoruz.”
https://tr.sputniknews.com/20210825/huda-par-tesettur-kuresel-gucler-ve-isbirlikcilerinin-hedefi-halinde-1048318672.html
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zekeriya yapıcıoğlu, açıklama, hüda-par

Hüda-Par: Baraj tamamen sıfırlanmalıdır

12:59 03.09.2021
© AAHür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,
Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Baraj tamamen sıfırlanmalıdır" açıklamasında bulundu.
Partisinin ilk belediyesi olan Gercüş’e bağlı Kayapınar Belde Belediyesini ziyaret eden Yapıcıoğlu, seçim barajının tamamen sıfırlanmasından yana olduklarını söyledi.
Yapıcıoğlu, baraj tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Biz başından beri söylüyoruz aslında. Seçim barajının oranı kaç olursa olsun temsilde adaletin yönetimde istikrara feda edilmesidir. Özellikle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra herhangi bir oranda seçim barajının olmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktur. Neden yoktur? Çünkü biraz önce dediğim gibi temsilde adalet, yönetimde istikrara feda ediliyordu ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde zaten bir tek kişi cumhurbaşkanı seçilir ve bu cumhurbaşkanının seçilmek için yüzde 50’den fazla oy almasına ihtiyaç vardır. Birinci turda olmazsa mutlaka ikinci turda adaylardan biri bu oyu alır ve cumhurbaşkanı seçilir. Yani hükümetin seçilememesi veya hükümetin oluşturulamaması gibi bir risk yoktur. Yani yönetimde istikrar garanti altındadır. Öyleyse artık temsilde adalet feda edilmemelidir. Öncesinden de feda edilmesi zaten doğru değildi. Ama bu şartlarda hiç değildir. Baraj tamamen sıfırlanmalıdır. HÜDA PAR’ın seçim barajıyla ilgili görüşü budur.”
HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Aynur Sülün - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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HÜDA PAR: Tesettür küresel güçler ve işbirlikçilerinin hedefi halinde
25 Ağustos, 12:35

'İnsanların aşıya mecbur edilmesi doğru değil'

Salgına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, halkı tedbirlere uymaya çağırdı.
Aşının zorunlu kılınmasını ise doğru bulmadıklarını ifade eden Yapıcıoğlu şunları söyledi:
“Ümit ediyoruz bu hastalık, bu küresel salgın bir an önce ortadan kalkar. Ama bunun için de gerekli tedbirlere riayet edilmesi gerekir. Bizim bütün vatandaşlarımıza çağrımız şudur. Hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar mümkün mertebe tedbirlere riayet etsin. Aşı için de diyoruz ki mümkün mertebe insanlarımız aşı olsun ama aşı olmanın zorunlu kılınmasını veya insanların buna mecbur edilmesini doğru bulmuyoruz. Fakat vatandaşlarımıza aşı olmalarını tavsiye ediyoruz.”
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