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https://tr.sputniknews.com/20210903/ibbden-6-eylul-karari-toplu-tasima-0600-1400-saatleri-arasinda-ucretsiz-olacak-1048583963.html
İBB'den 6 Eylül kararı: Toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak
İBB'den 6 Eylül kararı: Toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak
İBB, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arası toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:21+0300
2021-09-03T15:21+0300
türkiye
istanbul
eğitim
okul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
akom
ukome
eğitim öğretim
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü ve ilk hafta trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem aldığını açıkladı.İstanbul’da Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler hazır bekletilecek. ‘İstanbul trafiği yeni eğitim yılına hazır’ başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İstanbul’da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla ulaşımda yoğunluğun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler aldı. Hazırlanan taslak 26 Ağustos’ta yapılan UKOME toplantısında oy birliğiyle onaylandı.‘Servis araçlarına tam gün ücretsiz park imkanı verilecek’Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü özel araç yoğunluğu yaşanmaması için İstanbul’da bilet entegrasyonuna tabi tüm toplu ulaşım araçları, 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İETT 1.860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak. Aynı gün servis araçlarına İSPARK’larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak.‘Servisler denetlenecek’Okul servis aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. Taşımalı eğitimde görev alacak okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartları kontrol edilecek. Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek. Veliler de aynı web sitesini kayıtlı servis şoförü sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama hizmetleri için kullanabilecek.‘Altyapı çalışmaları bitirilecek’Bu kapsamda, kent içindeki şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar okul açılış öncesi tamamlanacak. Okul yakınlarındaki yaya geçitlerindeki yatay-dikey işaretlemeler bitirilecek. İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlar da okul öncesi devam eden çalışmalarını bitirecek. Devamı zaruri çalışmalar ise gece 22.00-05.00 saatleri arasında yürütülecek.'10 bine yakın kolluk görevlisi sahada olacak'Eğitimin başlayacağı ilk hafta; 359 polis ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, 1.117 özel güvenlik görevlisi, 102 ekipten oluşan 274 zabıta personeli, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi sahada hizmet verecek. 65 ekip ve 260 personelden oluşan Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, problemi yerinde çözecek.'Trafik yoğunluğu canlı takip edilecek'İBB, ilk hafta trafiği AKOM’dan yönlendirecek. Kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevresi parklanmalar önlenecek. Sabah-akşam saatlerinde, zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi ve yönlendirmeler sağlanacak. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 13 adet çekici araç görevli olacak. Kamyon ve yük araçlarının yasak saatlerde trafiğe çıkmaması için denetimler arttırılacak. Mobil EDS araçları ile denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapacak. Sinyal direklerine “Ben Duyarlı Sürücüyüm” levhası asılacak. Hemzemin geçitlere de ‘önce yaya’ sembolü konulacak.'Okullarda hijyen sağlanacak'İBB, öğrencilerin pandemi nedeniyle hijyen kurallarına hassasiyet göstermesi için 18 bin okul servisine 100 ton dezenfektan ile bilgilendirme stickerları dağıtacak. Taşıma sınırının üstünde öğrenci taşınmaması, indirme-bindirme yerleri dışında öğrencilerin indirilmemesi, servis araçlarına, ‘ALO 153’ yazısının asılması sağlanacak. İstanbul Valiliği’nin aldığı karar gereği, servis şoförleri ve rehber personeller için zorunlu olan aşı kartları denetlenecek. Şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine de tabi tutulacak.
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istanbul, eğitim, okul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akom, ukome, eğitim öğretim

İBB'den 6 Eylül kararı: Toplu taşıma 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak

15:21 03.09.2021
© İHA / HALİL ENES SUCU - MEDENİ TOPALOĞLUİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / HALİL ENES SUCU - MEDENİ TOPALOĞLU
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İBB, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arası toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü ve ilk hafta trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem aldığını açıkladı.
İstanbul’da Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler hazır bekletilecek.
‘İstanbul trafiği yeni eğitim yılına hazır’ başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İstanbul’da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla ulaşımda yoğunluğun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler aldı. Hazırlanan taslak 26 Ağustos’ta yapılan UKOME toplantısında oy birliğiyle onaylandı.

‘Servis araçlarına tam gün ücretsiz park imkanı verilecek’

Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü özel araç yoğunluğu yaşanmaması için İstanbul’da bilet entegrasyonuna tabi tüm toplu ulaşım araçları, 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İETT 1.860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak. Aynı gün servis araçlarına İSPARK’larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak.

‘Servisler denetlenecek’

Okul servis aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. Taşımalı eğitimde görev alacak okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartları kontrol edilecek. Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek. Veliler de aynı web sitesini kayıtlı servis şoförü sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama hizmetleri için kullanabilecek.

‘Altyapı çalışmaları bitirilecek’

Bu kapsamda, kent içindeki şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar okul açılış öncesi tamamlanacak. Okul yakınlarındaki yaya geçitlerindeki yatay-dikey işaretlemeler bitirilecek. İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlar da okul öncesi devam eden çalışmalarını bitirecek. Devamı zaruri çalışmalar ise gece 22.00-05.00 saatleri arasında yürütülecek.

'10 bine yakın kolluk görevlisi sahada olacak'

Eğitimin başlayacağı ilk hafta; 359 polis ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, 1.117 özel güvenlik görevlisi, 102 ekipten oluşan 274 zabıta personeli, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi sahada hizmet verecek. 65 ekip ve 260 personelden oluşan Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, problemi yerinde çözecek.

'Trafik yoğunluğu canlı takip edilecek'

İBB, ilk hafta trafiği AKOM’dan yönlendirecek. Kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevresi parklanmalar önlenecek. Sabah-akşam saatlerinde, zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi ve yönlendirmeler sağlanacak. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 13 adet çekici araç görevli olacak. Kamyon ve yük araçlarının yasak saatlerde trafiğe çıkmaması için denetimler arttırılacak. Mobil EDS araçları ile denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapacak. Sinyal direklerine “Ben Duyarlı Sürücüyüm” levhası asılacak. Hemzemin geçitlere de ‘önce yaya’ sembolü konulacak.

'Okullarda hijyen sağlanacak'

İBB, öğrencilerin pandemi nedeniyle hijyen kurallarına hassasiyet göstermesi için 18 bin okul servisine 100 ton dezenfektan ile bilgilendirme stickerları dağıtacak. Taşıma sınırının üstünde öğrenci taşınmaması, indirme-bindirme yerleri dışında öğrencilerin indirilmemesi, servis araçlarına, ‘ALO 153’ yazısının asılması sağlanacak. İstanbul Valiliği’nin aldığı karar gereği, servis şoförleri ve rehber personeller için zorunlu olan aşı kartları denetlenecek. Şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine de tabi tutulacak.
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