Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
https://tr.sputniknews.com/20210903/icisleri-bakanligindan-81-il-valiligine-ulkeye-giris-tedbirleri-konulu-genelge-1048570197.html
İçişleri duyurdu: Afganistan ve Pakistan'dan gelenlerle ilgili genelge
İçişleri duyurdu: Afganistan ve Pakistan'dan gelenlerle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'dan gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T09:56+0300
2021-09-03T09:56+0300
2021-09-03T09:57+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı
İçişleri duyurdu: Afganistan ve Pakistan'dan gelenlerle ilgili genelge
09:56 03.09.2021 (güncellendi: 09:57 03.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'dan gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.