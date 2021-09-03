Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İçişleri duyurdu: Afganistan ve Pakistan'dan gelenlerle ilgili genelge
https://tr.sputniknews.com/20210903/icisleri-bakanligindan-81-il-valiligine-ulkeye-giris-tedbirleri-konulu-genelge-1048570197.html
İçişleri duyurdu: Afganistan ve Pakistan'dan gelenlerle ilgili genelge
İçişleri duyurdu: Afganistan ve Pakistan'dan gelenlerle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'dan gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T09:56+0300
2021-09-03T09:57+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı

İçişleri duyurdu: Afganistan ve Pakistan'dan gelenlerle ilgili genelge

09:56 03.09.2021 (güncellendi: 09:57 03.09.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'dan gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.
120012
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce