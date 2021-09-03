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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/ingiltereden-afganistanin-komsu-ulkelerine-siginmacilar-icin-41-milyon-dolarlik-yardim-1048566504.html
İngiltere'den Afganistan'ın komşu ülkelerindeki sığınmacılar için 41 milyon dolarlık yardım
İngiltere'den Afganistan'ın komşu ülkelerindeki sığınmacılar için 41 milyon dolarlık yardım
İngiliz hükümeti, insani yardım örgütleri ve Afganistan'ın komşu ülkelerine, Taliban hakimiyetinin ardından kaçan sığınmacıları kabul etmelerinin ardından 41... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T04:07+0300
2021-09-03T04:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
ingiltere
afganistan
sığınmacı
insani yardım
birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk)
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Taliban'ın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan, komşu ülkelere sığındı.İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Londra'nın sınır bölgelerindeki barınma yerleri ve sanitasyon tesisleri için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve diğer insani yardım gruplarına derhal 10 milyon pound (41 milyon dolar) yardım sunacağı belirtildi.Açıklamada, bu paranın geri kalan kısmının da Afganistan'ın komşu ülkelerine gerekli hizmetleri sağlamada kullanmaları üzere verileceği belirtildi.Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, açıklamasında "Afganistan'dan kaçanlara yardım etmemiz ve oradaki krizin, bölgesel istikrara zarar vermesine izin vermememiz hayati önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.BMMYK'nın tahminlerine göre yıl sonuna kadar Afganistan'dan kaçanların sayısı yarım milyona ulaşacak.Ülkeden kaçan birçok insanın komşu ülke Pakistan'a sığındığı tahmin edilirken, Afganistan'ın bir diğer komşusu olan Tacikistan, daha önce 100 bin sığınmacıyı kabul etme sözü vermişti.İngiltere ise daha önce 20 bin sığınmacıyı kabul edeceğini ve bunlardan 5 binin bu yıl içinde ülkeye kabul edileceğini duyurmuştu.İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ise, Afganistan'a yapacakları insani yardımı bu yıl ikiye katlayarak 286 milyon pounda çıkaracaklarını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistan-nufusunun-yarisi-insani-yardima-muhtac-1048529376.html
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ingiltere, afganistan, sığınmacı, insani yardım, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk)

İngiltere'den Afganistan'ın komşu ülkelerindeki sığınmacılar için 41 milyon dolarlık yardım

04:07 03.09.2021
© REUTERSAfganistan-Kabil
Afganistan-Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS
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İngiliz hükümeti, insani yardım örgütleri ve Afganistan'ın komşu ülkelerine, Taliban hakimiyetinin ardından kaçan sığınmacıları kabul etmelerinin ardından 41 milyon dolarlık yardım sunmaya hazırlanıyor.
Taliban'ın Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan, komşu ülkelere sığındı.
İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Londra'nın sınır bölgelerindeki barınma yerleri ve sanitasyon tesisleri için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve diğer insani yardım gruplarına derhal 10 milyon pound (41 milyon dolar) yardım sunacağı belirtildi.
Açıklamada, bu paranın geri kalan kısmının da Afganistan'ın komşu ülkelerine gerekli hizmetleri sağlamada kullanmaları üzere verileceği belirtildi.
Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, açıklamasında "Afganistan'dan kaçanlara yardım etmemiz ve oradaki krizin, bölgesel istikrara zarar vermesine izin vermememiz hayati önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
BMMYK'nın tahminlerine göre yıl sonuna kadar Afganistan'dan kaçanların sayısı yarım milyona ulaşacak.
Ülkeden kaçan birçok insanın komşu ülke Pakistan'a sığındığı tahmin edilirken, Afganistan'ın bir diğer komşusu olan Tacikistan, daha önce 100 bin sığınmacıyı kabul etme sözü vermişti.
İngiltere ise daha önce 20 bin sığınmacıyı kabul edeceğini ve bunlardan 5 binin bu yıl içinde ülkeye kabul edileceğini duyurmuştu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ise, Afganistan'a yapacakları insani yardımı bu yıl ikiye katlayarak 286 milyon pounda çıkaracaklarını bildirmişti.
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