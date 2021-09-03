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Irak Türkmenleri lideri Turan: ABD çekiliyor ancak NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir
Irak Türkmenleri lideri Turan: ABD çekiliyor ancak NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir
Irak’ta Amerikan askerlerinin çekilme süreci devam ederken ülke bir yandan da 10 Ekim’deki erken seçime hazırlanıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:53+0300
2021-09-03T15:53+0300
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Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçimlere Türkmen partileri tek listede katılma kararı aldı. 2005 seçimleri sonrası ilk kez tek listede seçime katılacak Türkmenler farklı bölgelerden 17 aday ile seçimlerde yarışacak.Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan ITC Başkanı Turan, seçimlerden beklentilerini şöyle anlattı:‘Ülkenin ciddi bir şekilde istikrara ihtiyacı var’Türkmen lider, Irak’taki siyasi durumu ise “Her şey yerine oturmuş değil” sözleriyle anlatıyor. Turan, bunu şöyle açıkladı:‘NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecek’ABD, Afganistan'dan sonra Irak için de çekilme takvimi verdi. 31 Aralık 2021 itibarıyla Irak'ta ABD'nin hiçbir muharip gücü kalmayacak. İki hükümet arasındaki bu anlaşmayı değerlendiren ITC Başkanı Turan, “ABD çekiliyor ancak bazı eğitimciler ve görevliler kalacaklar. Çünkü ABD’den alınan silahlar var ve onların eğitimi, yedek parçalarının temini ve onların yönetimi için Amerikalıların burada bulunması gerekiyor. Onun dışında NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir” dedi.
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Irak Türkmenleri lideri Turan: ABD çekiliyor ancak NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir

15:53 03.09.2021
© REUTERS / ARI JALALABD askeri konvoyları, Suriye'den çıkıp Irak'a geçerken
ABD askeri konvoyları, Suriye'den çıkıp Irak'a geçerken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / ARI JALAL
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Irak’ta Amerikan askerlerinin çekilme süreci devam ederken ülke bir yandan da 10 Ekim’deki erken seçime hazırlanıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak’taki seçimleri ve siyasi durumu Sputnik’e değerlendirdi.
Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken seçimlere Türkmen partileri tek listede katılma kararı aldı. 2005 seçimleri sonrası ilk kez tek listede seçime katılacak Türkmenler farklı bölgelerden 17 aday ile seçimlerde yarışacak.
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan ITC Başkanı Turan, seçimlerden beklentilerini şöyle anlattı:

Özellikle eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi döneminden başlayan bizi hükümet görevlerinde göz ardı eden bir süreç vardı. Gerekçe ise bizim birlik beraberliğimizi sağlamamaktı. Biz bunu da telafi etmek için bir araya geldik. Seçimlerden sonra ülkenin üçüncü ana unsuru olan Türkmenler olarak devletin içinde yer almamız elzemdir. İster bakanlıklar olsun ister diğer bürokratik görevler olsun, bunun için de seçimler biter bitmez Bağdat’a gideceğiz.

‘Ülkenin ciddi bir şekilde istikrara ihtiyacı var’

Türkmen lider, Irak’taki siyasi durumu ise “Her şey yerine oturmuş değil” sözleriyle anlatıyor. Turan, bunu şöyle açıkladı:
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Çünkü 2003’te başlayan bir süreç var ve bizim için kolay geçmedi. Ama 18 yılın üzerine artık Irak’ın özellikle bu erken seçimlerden sonra siyasi otoritesini yeniden şekillendirmesi gerekiyor. Daha kapsayıcı, hiç kimseyi dışlamadan bir hükümet kurulması ve görevlerin adil bir şekilde dağıtımı gerekiyor. Ülkede elektrik, su kesintiler var ve nüfus hızla artıyor. Özel sektör tamamen felç halinde. Bence bunları yeni seçilen hükümetin önceliği olacak. Emniyet de Irak içinde çok kritik. Çünkü IŞİD halen bazı yerlerde faal bir şekilde bulunuyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ama hakiki bir şekilde ülkenin hem siyasi hem güvenlik açısından hem de ekonomik ciddi bir şekilde istikrara ihtiyacı var.

‘NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecek’

ABD, Afganistan'dan sonra Irak için de çekilme takvimi verdi. 31 Aralık 2021 itibarıyla Irak'ta ABD'nin hiçbir muharip gücü kalmayacak. İki hükümet arasındaki bu anlaşmayı değerlendiren ITC Başkanı Turan, “ABD çekiliyor ancak bazı eğitimciler ve görevliler kalacaklar. Çünkü ABD’den alınan silahlar var ve onların eğitimi, yedek parçalarının temini ve onların yönetimi için Amerikalıların burada bulunması gerekiyor. Onun dışında NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir” dedi.
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