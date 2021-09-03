Irak Türkmenleri lideri Turan: ABD çekiliyor ancak NATO ülkelerinin Irak’a desteği sürecektir

Çünkü 2003’te başlayan bir süreç var ve bizim için kolay geçmedi. Ama 18 yılın üzerine artık Irak’ın özellikle bu erken seçimlerden sonra siyasi otoritesini yeniden şekillendirmesi gerekiyor. Daha kapsayıcı, hiç kimseyi dışlamadan bir hükümet kurulması ve görevlerin adil bir şekilde dağıtımı gerekiyor. Ülkede elektrik, su kesintiler var ve nüfus hızla artıyor. Özel sektör tamamen felç halinde. Bence bunları yeni seçilen hükümetin önceliği olacak. Emniyet de Irak içinde çok kritik. Çünkü IŞİD halen bazı yerlerde faal bir şekilde bulunuyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ama hakiki bir şekilde ülkenin hem siyasi hem güvenlik açısından hem de ekonomik ciddi bir şekilde istikrara ihtiyacı var.