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İspanya'da şiddet geçmişi olan ebeveynler, vekaletinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek
İspanya'da şiddet geçmişi olan ebeveynler, vekaletinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek
İspanya'da yürürlüğe giren yasal reform kapsamında, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle yargılanan ebeveynler, artık velayetlerinde olmayan... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:11+0300
2021-09-03T15:11+0300
ispanya
şiddet
velayet
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
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İspanya'da haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında, aile içi şiddet veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddet suçlarından yargılanan ebeveynler, velayetlerinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek. Yeni yasa, eşlerinin veya çocuklarının yaşamına, fiziksel bütünlüğüne, özgürlüğüne, ahlaki veya cinsel bütünlüğüne yönelik saldırı nedeniyle yargılanan tüm ebeveynler için geçerli olacak. Yasa ayrıca, 'aile içi veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin sağlam göstergeler' olduğu kabul edilen davalarda yargılanan anne-babalara da uygulanacak. Yargıç, reşit olmayan çocuklar için gerekli durumlarda istisna sağlayabilecek. Değişiklik, daha önce bu tür suçlardan hüküm giymiş ve cezalarında ziyaret hakları belirtilen kişileri etkilemeyecek.İspanya'da Medeni Kanun'un 94. maddesinde, "Cezai takibatla karşı karşıya kalan ebeveynin çocuğu ziyareti askıya alınır" ibaresi yer alıyor. Söz konusu yasal reform haziran ayının Resmi Gazetesi'nde, kendisini ve küçük kız kardeşini kaçıran babası tarafından öldürüldüğü belirtilen altı yaşındaki bir kızın cesedinin çapa bağlanmış bir bavulun içerisinde, denizde bulmasından birkaç gün önce yayımlanmıştı. Polis, babanın geçmişte aile içi şiddetten yargılandığını açıklarken, adamın intihar ettiği belirlenmişti. Hükümet verilerine göre İspanya'da 2013'ten bu yana 41 çocuk, babaları veya annelerinin partnerleri tarafından öldürüldü.
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ispanya, şiddet, velayet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği

İspanya'da şiddet geçmişi olan ebeveynler, vekaletinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek

15:11 03.09.2021
© REUTERS / JON NAZCAİspanya – kororonavirüs – çocuk – sokağa çıkma yasağının ardından çocuklar
İspanya – kororonavirüs – çocuk – sokağa çıkma yasağının ardından çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / JON NAZCA
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İspanya'da yürürlüğe giren yasal reform kapsamında, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle yargılanan ebeveynler, artık velayetlerinde olmayan çocuklarıyla görüşme haklarından yararlanamayacak.
İspanya'da haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında, aile içi şiddet veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddet suçlarından yargılanan ebeveynler, velayetlerinde olmayan çocuklarıyla görüşemeyecek.
Yeni yasa, eşlerinin veya çocuklarının yaşamına, fiziksel bütünlüğüne, özgürlüğüne, ahlaki veya cinsel bütünlüğüne yönelik saldırı nedeniyle yargılanan tüm ebeveynler için geçerli olacak.
Yasa ayrıca, 'aile içi veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin sağlam göstergeler' olduğu kabul edilen davalarda yargılanan anne-babalara da uygulanacak.
Yargıç, reşit olmayan çocuklar için gerekli durumlarda istisna sağlayabilecek. Değişiklik, daha önce bu tür suçlardan hüküm giymiş ve cezalarında ziyaret hakları belirtilen kişileri etkilemeyecek.
İspanya'da Medeni Kanun'un 94. maddesinde, "Cezai takibatla karşı karşıya kalan ebeveynin çocuğu ziyareti askıya alınır" ibaresi yer alıyor.
Söz konusu yasal reform haziran ayının Resmi Gazetesi'nde, kendisini ve küçük kız kardeşini kaçıran babası tarafından öldürüldüğü belirtilen altı yaşındaki bir kızın cesedinin çapa bağlanmış bir bavulun içerisinde, denizde bulmasından birkaç gün önce yayımlanmıştı.
Polis, babanın geçmişte aile içi şiddetten yargılandığını açıklarken, adamın intihar ettiği belirlenmişti.
Hükümet verilerine göre İspanya'da 2013'ten bu yana 41 çocuk, babaları veya annelerinin partnerleri tarafından öldürüldü.
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