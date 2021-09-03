https://tr.sputniknews.com/20210903/istanbulda-beklenen-yagmur-basladi-1048567320.html

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T06:00+0300

2021-09-03T06:00+0300

2021-09-03T05:59+0300

yaşam

istanbul

yağmur

su baskını

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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı. Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

https://tr.sputniknews.com/20210903/meteorolojiden-istanbul-ve-cevresine-saganak-uyarisi-1048565543.html

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istanbul, yağmur, su baskını