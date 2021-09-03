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İstanbul'da beklenen yağmur başladı
İstanbul'da beklenen yağmur başladı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
yağmur
su baskını
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı. Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
https://tr.sputniknews.com/20210903/meteorolojiden-istanbul-ve-cevresine-saganak-uyarisi-1048565543.html
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istanbul, yağmur, su baskını

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

06:00 03.09.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak,
İstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı.
Öte yandan, Üsküdar'da sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
TÜRKİYE
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı
02:14
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