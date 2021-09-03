https://tr.sputniknews.com/20210903/isvicrede-rekor-hiz-cezasi-hiz-sinirini-asan-is-kadini-192-bin-825-euro-odeyecek-1048595040.html

İsviçre’de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan iş kadını 192 bin 825 euro ödeyecek

İsviçre’de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan iş kadını 192 bin 825 euro ödeyecek

Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre’de bir iş kadını rekor para cezasına çarptırılırken, daha önce de hız limitini aşan kadın 192 bin... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T20:44+0300

2021-09-03T20:44+0300

2021-09-03T20:44+0300

yaşam

isviçre

trafik cezası

hız limiti

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Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre'de hız sınırını aşan bir iş kadını rekor para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yaklaşık 12 milyon euro mal varlığı olan adı açıklanmayan İsviçreli milyonere Wollerau köyü yakınlarından aracıyla geçtiği sırada hız sınırını 43 kilometre aştığı için 370 bin euro para cezası verdi. Sürücünün cezaya itiraz etmesiyle birlikte ceza aşağıya çekilerek 175 bin euro'ya düştü. Daha önce de hız sınırını aşan sürücünün, ertelenmiş 2 para cezası daha bulunduğu için toplamda 192 bin 825 euro (yaklaşık 2 milyon TL) ödemesine hükmedildi.

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isviçre, trafik cezası, hız limiti