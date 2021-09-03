https://tr.sputniknews.com/20210903/izmir-depreminde-11-kisinin-oldugu-binanin-mimarina-tahliye-1048588152.html

İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü binanın mimarına tahliye

İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü binanın mimarına tahliye

İzmir’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın sorumlularının yargılandığı davada... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:50+0300

2021-09-03T16:50+0300

2021-09-03T16:50+0300

türkiye

izmir

izmir cumhuriyet başsavcılığı

ölüm

mustafa yılmaz

soruşturma

cumhuriyet başsavcılığı

mimar

deprem

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İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Depremin ardından yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralanması nedeniyle açılan ve 2’si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.Müştekilerin ifadelerinin dinlendiği duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan binanın fenni mesulü mimar N.B.’nin tahliyesine, diğer tutuklu sanık yapı sahibi Mustafa Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkındaki ev hapsi ve imza şartlarının kaldırılması, yurt dışı çıkış yasaklarının devamı da kararlaştırılarak duruşma ertelendi.

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izmir, izmir cumhuriyet başsavcılığı, ölüm, mustafa yılmaz, soruşturma, cumhuriyet başsavcılığı, mimar, deprem