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İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü binanın mimarına tahliye
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü binanın mimarına tahliye
İzmir’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın sorumlularının yargılandığı davada... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:50+0300
2021-09-03T16:50+0300
türkiye
izmir
izmir cumhuriyet başsavcılığı
ölüm
mustafa yılmaz
soruşturma
cumhuriyet başsavcılığı
mimar
deprem
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İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Depremin ardından yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralanması nedeniyle açılan ve 2’si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.Müştekilerin ifadelerinin dinlendiği duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan binanın fenni mesulü mimar N.B.’nin tahliyesine, diğer tutuklu sanık yapı sahibi Mustafa Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkındaki ev hapsi ve imza şartlarının kaldırılması, yurt dışı çıkış yasaklarının devamı da kararlaştırılarak duruşma ertelendi.
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izmir, izmir cumhuriyet başsavcılığı, ölüm, mustafa yılmaz, soruşturma, cumhuriyet başsavcılığı, mimar, deprem

İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü binanın mimarına tahliye

16:50 03.09.2021
© İHA / ALİ GÖZETENİzmir depreminde 11 kişinin öldüğü bina
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü bina - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / ALİ GÖZETEN
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İzmir’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın sorumlularının yargılandığı davada, “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçuyla yargılanan sanıklardan, binanın mimarı N.B.’nin tahliyesine karar verildi.
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı.
Depremin ardından yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.
Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok’ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralanması nedeniyle açılan ve 2’si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Müştekilerin ifadelerinin dinlendiği duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan binanın fenni mesulü mimar N.B.’nin tahliyesine, diğer tutuklu sanık yapı sahibi Mustafa Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkındaki ev hapsi ve imza şartlarının kaldırılması, yurt dışı çıkış yasaklarının devamı da kararlaştırılarak duruşma ertelendi.
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