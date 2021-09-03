https://tr.sputniknews.com/20210903/izmir-valiligi-alkol-ve-sigara-satan-is-yerlerine-kamera-zorunlulugu-getirdi-1048596314.html

İzmir Valiliği, alkol ve sigara satan iş yerlerine kamera zorunluluğu getirdi

İzmir Valiliği, alkol ve sigara satan iş yerlerine kamera zorunluluğu getirdi

İzmir Valiliği kent genelinde alkol ve sigara satışı ruhsatı bulunan tüm işletmelere kameralı güvenlik sistemi kurma zorunluluğu getirdi. "18 yaş altı... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T21:45+0300

2021-09-03T21:45+0300

2021-09-03T21:45+0300

türkiye

izmir

izmir valiliği

alkol

kamera

alkol satışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afd7b86bc066e877027194a6d700e731.jpg

İzmir Valiliği, kentteki alkol ve sigara satış ruhsatı bulunan işyerleri, büfeler, marketler ve kafe-barları ilgilendiren bir karar aldı."18 yaş altında çocukların alkol ve sigara ile zararlı alışkanlıklardan korunması" gerekçesi ile alınan karar uyarınca, alkol ve sigara satış ruhsatı olan iş yerlerinin tamamının kameralı güvenlik sistemi kurması zorunlu tutuldu.İzmir Valiliği’nin aldığı karar İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve kentteki tüm belediyelere tebliğ edildi. Vali Yardımcısı Hulusi Doğan imzalı karar, şöyle:

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, izmir valiliği, alkol, kamera, alkol satışı