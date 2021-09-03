https://tr.sputniknews.com/20210903/kilicdaroglu-mikis-theodorakis-onurlu-yasaminin-guclu-hatirasiyla-yasamaya-devam-edecek-1048587046.html
Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek
Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek" dedi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:36+0300
2021-09-03T16:36+0300
2021-09-03T16:36+0300
chp
yunanistan
kemal kılıçdaroğlu
ölüm
mesaj
sanatçı
mikis theodorakis
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis'in ölümünün ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Ege'nin diğer yakasından dostluğun ezgisini duyurdu bize, dünyaya sevginin diliyle seslendi, demokrasinin tarafında dimdik durdu. Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek. Barışın ve sanatın yanında olan herkesin başı sağ olsun" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210902/besteci-mikis-theodorakis-hayatini-kaybetti-1048540651.html
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chp, yunanistan, kemal kılıçdaroğlu, ölüm, mesaj, sanatçı, mikis theodorakis
Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis'in ölümünün ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Ege'nin diğer yakasından dostluğun ezgisini duyurdu bize, dünyaya sevginin diliyle seslendi, demokrasinin tarafında dimdik durdu. Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek. Barışın ve sanatın yanında olan herkesin başı sağ olsun" dedi.