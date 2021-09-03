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Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek
Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek" dedi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T16:36+0300
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yunanistan
kemal kılıçdaroğlu
ölüm
mesaj
sanatçı
mikis theodorakis
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis'in ölümünün ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Ege'nin diğer yakasından dostluğun ezgisini duyurdu bize, dünyaya sevginin diliyle seslendi, demokrasinin tarafında dimdik durdu. Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek. Barışın ve sanatın yanında olan herkesin başı sağ olsun" dedi.
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chp, yunanistan, kemal kılıçdaroğlu, ölüm, mesaj, sanatçı, mikis theodorakis

Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek

16:36 03.09.2021
© Fotoğraf : Twitter Mikis Theodorakis
Mikis Theodorakis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis'in ölümünün ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Ege'nin diğer yakasından dostluğun ezgisini duyurdu bize, dünyaya sevginin diliyle seslendi, demokrasinin tarafında dimdik durdu. Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek. Barışın ve sanatın yanında olan herkesin başı sağ olsun" dedi.
Yunan Müzisyen Mikis Theodorakis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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