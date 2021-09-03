https://tr.sputniknews.com/20210903/kilicdaroglu-mikis-theodorakis-onurlu-yasaminin-guclu-hatirasiyla-yasamaya-devam-edecek-1048587046.html

Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek

Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek" dedi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:36+0300

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2021-09-03T16:36+0300

chp

yunanistan

kemal kılıçdaroğlu

ölüm

mesaj

sanatçı

mikis theodorakis

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis'in ölümünün ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Ege'nin diğer yakasından dostluğun ezgisini duyurdu bize, dünyaya sevginin diliyle seslendi, demokrasinin tarafında dimdik durdu. Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek. Barışın ve sanatın yanında olan herkesin başı sağ olsun" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210902/besteci-mikis-theodorakis-hayatini-kaybetti-1048540651.html

cengiz demirbas Yunan hayranı 0

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chp, yunanistan, kemal kılıçdaroğlu, ölüm, mesaj, sanatçı, mikis theodorakis