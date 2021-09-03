https://tr.sputniknews.com/20210903/kilicdaroglundan-dogalgaza-gelen-yuzde-15lik-zamma-tepki-1048565184.html

Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki

Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallerine... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T01:40+0300

2021-09-03T01:40+0300

2021-09-03T01:40+0300

politika

chp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

doğalgaz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılan yüzde 15 zamma tepki göstererek, "Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!" dedi.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, doğalgaz