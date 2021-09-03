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Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki
Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallerine... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılan yüzde 15 zamma tepki göstererek, "Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!" dedi.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:
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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, doğalgaz

Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki

01:40 03.09.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AA
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifede ise yüzde 15 zam yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılan yüzde 15 zamma tepki göstererek, "Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!" dedi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:
"Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme! Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!"
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