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Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Haluk Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ‘geçmiş olsun’ mesajı gönderdi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T14:00+0300
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yaşam
rusya
türkiye
mesaj
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
koronavirüs
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Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemiş ve iki doz aşı olduğu için hiçbir belirti göstermeden koronavirüsü hafif olarak atlattığını ifade etmişti.Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından “Geçmiş olsun” mesajı iletildi.Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:
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rusya, türkiye, mesaj, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu, koronavirüs, pcr

Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

14:00 03.09.2021
© SputnikAleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu İstanbul'da
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik
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Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Haluk Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ‘geçmiş olsun’ mesajı gönderdi.
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemiş ve iki doz aşı olduğu için hiçbir belirti göstermeden koronavirüsü hafif olarak atlattığını ifade etmişti.
Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından “Geçmiş olsun” mesajı iletildi.
Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:
“Covid olduğumdan dolayı ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim.”
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