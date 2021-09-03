Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemiş ve iki doz aşı olduğu için hiçbir belirti göstermeden koronavirüsü hafif olarak atlattığını ifade etmişti.Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından “Geçmiş olsun” mesajı iletildi.Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Haluk Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ‘geçmiş olsun’ mesajı gönderdi.
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemiş ve iki doz aşı olduğu için hiçbir belirti göstermeden koronavirüsü hafif olarak atlattığını ifade etmişti.
Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından“Geçmiş olsun” mesajı iletildi.
Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:
“Covid olduğumdan dolayı ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim.”