https://tr.sputniknews.com/20210903/kizilordu-korosundan-haluk-levente-gecmis-olsun-mesaji-1048580147.html

Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Haluk Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ‘geçmiş olsun’ mesajı gönderdi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

rusya

türkiye

mesaj

haluk levent

aleksandrov rus kızılordu korosu

koronavirüs

pcr

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Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemiş ve iki doz aşı olduğu için hiçbir belirti göstermeden koronavirüsü hafif olarak atlattığını ifade etmişti.Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından “Geçmiş olsun” mesajı iletildi.Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

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rusya, türkiye, mesaj, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu, koronavirüs, pcr