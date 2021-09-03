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Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
ABD’de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) böbrek sorunları ve yetersizliği riskini yüzde 35 artırdığını ortaya koydu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T20:59+0300
2021-09-03T20:59+0300
koronavirüs
ölüm
böbrek
araştırma
aşı
hastalık
salgın
sonuç
kovid-19
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ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Gazi İşleri Bakanlığının sağlık sisteminde kayıtlı kişiler üzerinde yaptığı bir araştırmada, 2020 ve 2021'nin mart ayları arasında Kovid-19 teşhisi konulan 90 bine yakın ve tanı konulmamış 1.7 milyon dolayında kişinin verileri incelendi.Araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerin, enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşama riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.Araştırma, böbrek hastalığı riskinin Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetiyle doğru orantılı olduğunu gösterdi.Kovid-19 geçirmemiş kişilerle kıyaslandığında, hastalığı hafif geçirenlerin kronik böbrek yetmezliği riskinin yüzde 15, akut böbrek yetmezliği riskinin yüzde 30, 'son dönem böbrek yetmezliği' riskinin ise yüzde 215 oranında arttığı belirlendi.Hastalığı ağır geçirenlerde risk yükselirken virüs nedeniyle yoğun bakımda kalanlarda ise, Kovid-19 geçirmemiş kişilere oranla kronik böbrek hastalığı riskinin 7 kat, akut böbrek hastalığı riskinin 8 kat, son aşama böbrek hastalığı riskinin ise 13 kat arttığı bildirildi.Araştırmanın sonuçları, 1 Eylül’de Amerikan Nefroloji Derneğinin dergisinde yayımlandı.Araştırmalarının Kovid-19 geçirmiş kişilerde böbrek fonksiyonlarını kontrol etmenin önemine işaret ettiğini söyleyen Washington Üniversitesi uzmanları, salgının başından beri Kovid-19 teşhisi konulan 38 milyon kişinin 510 bininin böbrek hastalığına yakalanacağı tahmininde bulunuyor.ABD Ulusal Böbrek Vakfı, böbrek hastalıklarının genellikle semptom göstermediği konusunda uyarıyor ve böbrek sorunları olan kişilerin yüzde 90’ının durumdan haberi olmadığına dikkati çekiyor.Uzmanlar, erken aşamada böbrek hastalıklarının ilaçla tedaviye yanıt verdiğini söylüyor.37 milyon kişinin böbrek hastası olduğu ABD'de, böbrek hastalıkları ülkede ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.
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ölüm, böbrek, araştırma, aşı, hastalık, salgın, sonuç, kovid-19

Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor

20:59 03.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs- Hastane
Rusya- Koronavirüs- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
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ABD’de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) böbrek sorunları ve yetersizliği riskini yüzde 35 artırdığını ortaya koydu.
ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Gazi İşleri Bakanlığının sağlık sisteminde kayıtlı kişiler üzerinde yaptığı bir araştırmada, 2020 ve 2021'nin mart ayları arasında Kovid-19 teşhisi konulan 90 bine yakın ve tanı konulmamış 1.7 milyon dolayında kişinin verileri incelendi.
Araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerin, enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşama riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.
Araştırma, böbrek hastalığı riskinin Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetiyle doğru orantılı olduğunu gösterdi.
Kovid-19 geçirmemiş kişilerle kıyaslandığında, hastalığı hafif geçirenlerin kronik böbrek yetmezliği riskinin yüzde 15, akut böbrek yetmezliği riskinin yüzde 30, 'son dönem böbrek yetmezliği' riskinin ise yüzde 215 oranında arttığı belirlendi.
Hastalığı ağır geçirenlerde risk yükselirken virüs nedeniyle yoğun bakımda kalanlarda ise, Kovid-19 geçirmemiş kişilere oranla kronik böbrek hastalığı riskinin 7 kat, akut böbrek hastalığı riskinin 8 kat, son aşama böbrek hastalığı riskinin ise 13 kat arttığı bildirildi.
Araştırmanın sonuçları, 1 Eylül’de Amerikan Nefroloji Derneğinin dergisinde yayımlandı.
Araştırmalarının Kovid-19 geçirmiş kişilerde böbrek fonksiyonlarını kontrol etmenin önemine işaret ettiğini söyleyen Washington Üniversitesi uzmanları, salgının başından beri Kovid-19 teşhisi konulan 38 milyon kişinin 510 bininin böbrek hastalığına yakalanacağı tahmininde bulunuyor.
ABD Ulusal Böbrek Vakfı, böbrek hastalıklarının genellikle semptom göstermediği konusunda uyarıyor ve böbrek sorunları olan kişilerin yüzde 90’ının durumdan haberi olmadığına dikkati çekiyor.
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Uzmanlar, erken aşamada böbrek hastalıklarının ilaçla tedaviye yanıt verdiğini söylüyor.
37 milyon kişinin böbrek hastası olduğu ABD'de, böbrek hastalıkları ülkede ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.
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