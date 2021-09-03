Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza

KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza

KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza

© AFP 2021 WhatsApp logo © AFP 2021

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.