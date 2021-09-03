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https://tr.sputniknews.com/20210903/kvkkdan-whatsappa-1-milyon-950-bin-lira-ceza-1048592989.html
KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza
KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T19:01+0300
2021-09-03T19:01+0300
2021-09-03T19:09+0300
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında yürütülen resen incelemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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KVKK’dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira ceza 19:01 03.09.2021 (güncellendi: 19:09 03.09.2021)
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında yürütülen resen incelemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.