https://tr.sputniknews.com/20210903/lil-nas-x-yeni-albumunu-hamilelik-pozlariyla-duyurdu-bebegim-1048587374.html

Lil Nas X, yeni albümünü 'hamilelik' pozlarıyla duyurdu: 'Bebeğim'

Lil Nas X, yeni albümünü 'hamilelik' pozlarıyla duyurdu: 'Bebeğim'

Rapçi Lil Nas X, yeni albümü ‘Montero‘nun çıkış tarihini ‘hamile‘ halde poz verdiği fotoğraflar ve 'bebeğim' notuyla duyurdu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T16:38+0300

2021-09-03T16:38+0300

2021-09-03T16:38+0300

yaşam

kültür & sanat

bebek

sanat

hamile

şarkı

lil nas x

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Rapçi Lil Nas X, 17 Eylül'de çıkması planlanan 'Montero' adlı albümünü farklı bir yöntemle tanıttı.22 yaşındaki müzisyen, albümünü ‘bebeği’ gibi gördüğünü vurgulamak için paylaştığı fotoğraflarda, beyaz bir elbise, çiçekten yapılan bir taç, elinde de bir demet beyaz çiçekle ve kendisini 'hamile' gibi gösteren bir göbekle poz verdi.PEOPLE sitesine açıklama yapan Lil Nas X, böyle bir çekimi yapma fikrinin, yeni albümünde yer alan ve sözleri ABD'li rapçi Megan Thee Stallion'a ait olan 'Dolla Sign Slime' şarkısını dinledikten sonra aklına geldiğini söyledi."'Aman tanrım, bu harika' dedim ve hemen stilistimi aradım" diyen sanatçı, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:"O da 'Bunlar hepsi bir araya geliyor. Albümün, bebeğin’. Ben de ‘Evet, bu benim bebeğim. Değil mi?’ dedim. O da aka olarak, ‘Evet hamile olarak çekim yapmalısın’ dedi.Ben de ‘Biliyor musun? Aslında bir harika bir fikir. Yani şimdi her şeyi ortaya çıkardık ve harika olacak’.”Daha önce eşcinsel olduğunu da açıklayan sanatçı, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Sürpriz! Bunu duyurduğuma inanamıyorum. Bebeği ‘Montero’ 17 Eylül 2021’de doğacak” ifadelerine yer verdi.Rapçi, daha sonra 2. bir Tweet’te de ultrason görüntüsünün olduğu bir fotoğraf paylaştı.

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kültür & sanat, bebek, sanat, hamile, şarkı, lil nas x