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https://tr.sputniknews.com/20210903/marmara-bolgesinde-istanbul-kocaeli-sakarya-ve-yalovada-saganak-bekleniyor-1048564694.html
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T01:21+0300
2021-09-03T01:21+0300
2021-09-03T01:21+0300
türkiye
kocaeli
sağanak yağış
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
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kocaeli, sağanak yağış
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bu gece ve sabah, İstanbul,
Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.