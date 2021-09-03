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https://tr.sputniknews.com/20210903/meksikayi-sel-vurdu-4-olu-1048599632.html
Meksika’yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika’yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika'nın Morelos eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T23:53+0300
2021-09-03T23:53+0300
dünya
meksika
sel
sivil savunma
acil durum
sel felaketi
can kaybı
sivil can kaybı
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Meksika’nın Morelos eyaletinde Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin özellikle doğu kesimlerindeki Cuautla, Tlayacapan, Ayala, Yecapixtla ve Yautepec şehirlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 233 evde ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Bin 22 kişinin selden etkilendiği kaydedilerek, onlarca aracın sel sularına kapıldığı ve araçlarında mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Sel felaketinden en çok etkilenen Tlayacapan şehrinde bir vadide yaşanan taşkın 60 evde hasara yol açtı. Yetkililer, bazı evlerin yıkıntılarının sel sularına kapılarak sürüklendiğini bildirirken, olaya ait bazı görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü. Cuautla şehrinde 114 ve Ayala şehrinde 53 evin sel nedeniyle hasar gördüğü belirtilirken, her iki şehirde de belediye yetkilileri mağdur olan vatandaşlar için sığınma evleri kurdu.Morelos Eyalet Hükümeti, eyalet yetkililerinin yanı sıra Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika Sağlık Bakanlığı ve Kızılhaç gibi kurumlardan görevlilerin de bölge halkına yardım ettiğini ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı. Eyalet hükümeti ayrıca, önümüzdeki saatlerde bölgede tekrar sağanak yağış olabileceği ihtimalini dile getirerek, bölge sakinlerine kanalizasyonları temizleme ve sokağa çöp atmama çağrısı yaptı. Hükümet, alt geçit ve köprü gibi riskli bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210903/new-yorkun-kalbinde-can-pazari-polis-selde-mahsur-kalanlari-kurtardi-1048588903.html
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meksika, sel, sivil savunma, acil durum, sel felaketi, can kaybı, sivil can kaybı

Meksika’yı sel vurdu: 4 ölü

23:53 03.09.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika’yı sel vurdu: 4 ölü
Meksika’yı sel vurdu: 4 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika'nın Morelos eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’nın Morelos eyaletinde Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin özellikle doğu kesimlerindeki Cuautla, Tlayacapan, Ayala, Yecapixtla ve Yautepec şehirlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi.
Sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 233 evde ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Bin 22 kişinin selden etkilendiği kaydedilerek, onlarca aracın sel sularına kapıldığı ve araçlarında mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Sel felaketinden en çok etkilenen Tlayacapan şehrinde bir vadide yaşanan taşkın 60 evde hasara yol açtı. Yetkililer, bazı evlerin yıkıntılarının sel sularına kapılarak sürüklendiğini bildirirken, olaya ait bazı görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde, cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü. Cuautla şehrinde 114 ve Ayala şehrinde 53 evin sel nedeniyle hasar gördüğü belirtilirken, her iki şehirde de belediye yetkilileri mağdur olan vatandaşlar için sığınma evleri kurdu.

Morelos Eyalet Hükümeti, eyalet yetkililerinin yanı sıra Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika Sağlık Bakanlığı ve Kızılhaç gibi kurumlardan görevlilerin de bölge halkına yardım ettiğini ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.
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Eyalet hükümeti ayrıca, önümüzdeki saatlerde bölgede tekrar sağanak yağış olabileceği ihtimalini dile getirerek, bölge sakinlerine kanalizasyonları temizleme ve sokağa çöp atmama çağrısı yaptı. Hükümet, alt geçit ve köprü gibi riskli bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.
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