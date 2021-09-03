https://tr.sputniknews.com/20210903/meteorolojiden-istanbul-ve-cevresine-saganak-uyarisi-1048565543.html

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresine sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T02:14+0300

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2021-09-03T02:14+0300

türkiye

istanbul

türkiye

marmara bölgesi

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

türkiye

istanbul

marmara bölgesi

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istanbul, türkiye, marmara bölgesi, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji