Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210903/moskovada-yarim-milyon-ruble-maasla-calisacak-eleman-bulunamiyor-1048596186.html
Moskova'da yarım milyon ruble maaşla çalışacak eleman bulunamıyor
Moskova'da yarım milyon ruble maaşla çalışacak eleman bulunamıyor
Rus iş arama sitesi Rabota.ru’ya göre, Moskova’da yarım milyon ruble (yaklaşık 6900 dolar) maaşlı çok sayıda boş kontenjan bulunuyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T21:31+0300
2021-09-03T21:31+0300
dünya
moskova
maaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045055501_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a6160869ee9134212acb9436b640281.jpg
Rus iş arama sitesi Rabota.ru’nun araştırmasına göre Moskova’da işverenler, yüksek öğrenim görmemiş perde tasarımcısı adaylara ayda 500 bin rubleye kadar maaş öneriyor. Ayrıca aileler, üç yıl veya daha fazla iş tecrübesine sahip bir çocuk bakıcısına 360 bin rubleye kadar ödemeye hazır.Gıda sektöründeki şirketler, gıda ihracatı ve müzakere becerileri konusunda deneyim sahibi olan ihracat müdürü adaylarına 300 bin ruble maaş önerirken, güzellik salonları, orta veya yüksek öğrenim görmüş, kozmetik alanında sertifikası ve en az iki yıllık iş deneyimi olan epilasyon ustasına 300 bin ruble ödemeyi vaat ediyor.İki yıllık iş tecrübesine sahip, her türlü pencere sistemini bilen nitelikli pencere ve cam balkon ustalarına önerilen aylık ücret 250 bin ruble.Moskova'da ‘Junior TikTok izleme uzmanı’ pozisyonu için iş arama sitesine verilen ilanda, mülakatı başarıyla geçen adaya verilecek aylık ücret ise 250 bin ruble.
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045055501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6dda441c5a7af15b90fa213641a8f44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moskova, maaş, iş

Moskova'da yarım milyon ruble maaşla çalışacak eleman bulunamıyor

21:31 03.09.2021
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVMoskova sokakları
Moskova sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Abone ol
Rus iş arama sitesi Rabota.ru’ya göre, Moskova’da yarım milyon ruble (yaklaşık 6900 dolar) maaşlı çok sayıda boş kontenjan bulunuyor.
Rus iş arama sitesi Rabota.ru’nun araştırmasına göre Moskova’da işverenler, yüksek öğrenim görmemiş perde tasarımcısı adaylara ayda 500 bin rubleye kadar maaş öneriyor. Ayrıca aileler, üç yıl veya daha fazla iş tecrübesine sahip bir çocuk bakıcısına 360 bin rubleye kadar ödemeye hazır.
Gıda sektöründeki şirketler, gıda ihracatı ve müzakere becerileri konusunda deneyim sahibi olan ihracat müdürü adaylarına 300 bin ruble maaş önerirken, güzellik salonları, orta veya yüksek öğrenim görmüş, kozmetik alanında sertifikası ve en az iki yıllık iş deneyimi olan epilasyon ustasına 300 bin ruble ödemeyi vaat ediyor.
İki yıllık iş tecrübesine sahip, her türlü pencere sistemini bilen nitelikli pencere ve cam balkon ustalarına önerilen aylık ücret 250 bin ruble.
Moskova'da ‘Junior TikTok izleme uzmanı’ pozisyonu için iş arama sitesine verilen ilanda, mülakatı başarıyla geçen adaya verilecek aylık ücret ise 250 bin ruble.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:31Moskova'da yarım milyon ruble maaşla çalışacak eleman bulunamıyor
21:27ABD Kongresi’ni basan 'boynuzlu adam', mahkemede suçunu kabul etti
21:20Şafak Sezer, 'Kolpaçino' hayranı Pjanic'in 'Hedef Benmişim' açıklamasını yorumladı
21:09MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi
21:08'Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' iddiasına Eczacıbaşı Holding'den açıklama
20:59Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
20:52Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan petrol sızıntısıyla ilgili açıklama
20:44İsviçre’de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan iş kadını 192 bin 825 euro ödeyecek
20:34A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı
20:33Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
20:32Rusya’da ‘Sputnik’ şehri inşa edilecek
20:20'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
20:17Kraliçe Elizabeth'in ölümü ardından yapılacaklara ilişkin planlar sızdı: 'Londra Köprüsü yıkıldı'
20:10Araştırma: Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
19:59Taliban Sözcüsü: Pençşir'de kontrolü sağladık
19:4712 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
19:36Putin: Lavrov ve Şoygu’nun parlamentoya gitmesine üzüleceğim
19:32Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
19:31Suriye'den yayılan petrol sızıntısı, Hatay sahiline ulaştı
19:18ABD Başkanı Biden: Bu, aşılanmamışların devam eden salgını