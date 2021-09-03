https://tr.sputniknews.com/20210903/nagehan-alci-sozunu-kesince-yayini-terk-etti-musaade-ederseniz-sozumu-kesmemeniz-mumkun-mu-acaba-1048579335.html

Nagehan Alçı sözünü kesince yayını terk etti: 'Müsaade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba'

Nagehan Alçı sözünü kesince yayını terk etti: 'Müsaade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba'

Habertürk'e konuk olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Nagehan Alçı’nın sık sık sözünü... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T13:39+0300

2021-09-03T13:39+0300

2021-09-03T13:38+0300

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nagehan alçı

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Habertürk’te Muharrem Sarıkaya’nın konuğu olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorgularken, “Geçen sene neredeydiniz? Niye geçen sene önlemeler almadınız da bir Milli Eğitim Bakanı değiştirdik?” dedi.Şener konuşurken araya giren Nagehan Alçı ise okulların açılmasıyla ilgili 'moral bozduğu' gerekçesiyle Şener’i üzülerek dinlediğini söyledi.Şener ise Alçın’nın araya girmesiyle, “Müsade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba, Kanal sizin nasıl olsa, dikkatimi dağıtmayın. Muharrem bey beni yayından alınız” diye tepki gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20210901/nagehan-alci-erdogandan-bir-kez-daha-14-general-icin-af-yetkisini-kullanmasini-istirham-ediyorum-1048501285.html

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türkiye, politika, nagehan alçı