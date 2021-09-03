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https://tr.sputniknews.com/20210903/nasa-marstan-ilk-kayayi-aldi-ama-goruntuleyemedi-1048583570.html
NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi
NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi
NASA'nın Perseverance gezgini Mars'taki ilk kaya örneğini topladı. Ancak ışık yetersizliği nedeniyle görüntüleyemedi. Örnek ile ilgili daha fazla kanıt... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:15+0300
2021-09-03T15:15+0300
2021-09-03T15:27+0300
yaşam
nasa
perseverance
kaya
analiz
numune
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NASA, , Perseverance ekibinin bir Mars kayasından başarılı bir şekilde örnek alma hedefine ulaştığını açıkladı.Ancak alınan görüntülerin 'kötü güneş ışığı koşulları nedeniyle sonuçsuz olduğu' belirtildi.NASA, kayadaki bir delik sayesinde bir numune çıkardığını tespit etti ancak numunenin titanyum saklama tüpünde sağlam olup olmadığı henüz net değil.Perseverance'ın bu ayın başlarında bir örnek yakalamaya yönelik çabası, kayanın robotun matkabına dayanamayacak kadar ufalanmasından sonra başarısız olmuştu.Son veriler sürecin bu sefer başarıya ulaştığını gösteriyor.Kayanın görüntüsü bekleniyorPerseverance 43 titanyum numune tüpü taşıyor ve gelecekteki analizler için kaya ve regolit (kırık kaya ve toz) örneklerini toplayacağı Jezero Krateri'ni keşfediyor.Daha iyi aydınlatma altında çekilen daha fazla görüntünün cumartesi gününe kadar elde edilmesi bekleniyor.
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nasa, perseverance, kaya, analiz, numune
NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi 15:15 03.09.2021 (güncellendi: 15:27 03.09.2021)
NASA'nın Perseverance gezgini Mars'taki ilk kaya örneğini topladı. Ancak ışık yetersizliği nedeniyle görüntüleyemedi. Örnek ile ilgili daha fazla kanıt toplanmaya çalışılıyor.
NASA, , Perseverance ekibinin bir
Mars kayasından başarılı bir şekilde örnek alma hedefine ulaştığını açıkladı.
Ancak alınan görüntülerin
'kötü güneş ışığı koşulları nedeniyle sonuçsuz olduğu' belirtildi. NASA, kayadaki bir delik sayesinde bir numune çıkardığını tespit etti ancak numunenin titanyum saklama tüpünde sağlam olup olmadığı henüz net değil. Perseverance
'ın bu ayın başlarında bir örnek yakalamaya yönelik çabası, kayanın robotun matkabına dayanamayacak kadar ufalanmasından sonra
başarısız olmuştu.
Son veriler sürecin bu sefer başarıya ulaştığını gösteriyor.
Kayanın görüntüsü bekleniyor
Perseverance 43 titanyum numune tüpü taşıyor ve gelecekteki analizler için kaya ve regolit (kırık kaya ve toz) örneklerini toplayacağı
Jezero Krateri'ni keşfediyor.
Daha iyi
aydınlatma altında çekilen daha fazla görüntünün cumartesi gününe kadar elde edilmesi bekleniyor.