https://tr.sputniknews.com/20210903/nasa-marstan-ilk-kayayi-aldi-ama-goruntuleyemedi-1048583570.html

NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi

NASA, Mars'tan ilk kayayı aldı ama görüntüleyemedi

NASA'nın Perseverance gezgini Mars'taki ilk kaya örneğini topladı. Ancak ışık yetersizliği nedeniyle görüntüleyemedi. Örnek ile ilgili daha fazla kanıt... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:15+0300

2021-09-03T15:15+0300

2021-09-03T15:27+0300

yaşam

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analiz

numune

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NASA, , Perseverance ekibinin bir Mars kayasından başarılı bir şekilde örnek alma hedefine ulaştığını açıkladı.Ancak alınan görüntülerin 'kötü güneş ışığı koşulları nedeniyle sonuçsuz olduğu' belirtildi.NASA, kayadaki bir delik sayesinde bir numune çıkardığını tespit etti ancak numunenin titanyum saklama tüpünde sağlam olup olmadığı henüz net değil.Perseverance'ın bu ayın başlarında bir örnek yakalamaya yönelik çabası, kayanın robotun matkabına dayanamayacak kadar ufalanmasından sonra başarısız olmuştu.Son veriler sürecin bu sefer başarıya ulaştığını gösteriyor.Kayanın görüntüsü bekleniyorPerseverance 43 titanyum numune tüpü taşıyor ve gelecekteki analizler için kaya ve regolit (kırık kaya ve toz) örneklerini toplayacağı Jezero Krateri'ni keşfediyor.Daha iyi aydınlatma altında çekilen daha fazla görüntünün cumartesi gününe kadar elde edilmesi bekleniyor.

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2021

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nasa, perseverance, kaya, analiz, numune