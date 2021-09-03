https://tr.sputniknews.com/20210903/nato-kabil-havalimaninin-turkiye-ve-katar-tarafindan-isletilmesi-hala-muzakere-ediliyor-1048585797.html

NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor

NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor

NATO'dan yapılan açıklamada, Kabil Havaalanı'nın işletilmesinin Türkiye ve Katar tarafından gerçekleştirilmesine dair müzakerelerin devam ettiği belirtildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T15:51+0300

2021-09-03T15:51+0300

2021-09-03T16:05+0300

afganistan

nato

türkiye

katar

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.Son olarak NATO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tahliye çalışmalarına devam edilmesinin planlandığı belirtildi. Dün, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde olası teknik destek konusunda Türkiye ile görüştüklerini açıklamıştı.

afganistan

katar

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, nato, türkiye, katar, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı