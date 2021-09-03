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https://tr.sputniknews.com/20210903/nato-kabil-havalimaninin-turkiye-ve-katar-tarafindan-isletilmesi-hala-muzakere-ediliyor-1048585797.html
NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor
NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor
NATO'dan yapılan açıklamada, Kabil Havaalanı'nın işletilmesinin Türkiye ve Katar tarafından gerçekleştirilmesine dair müzakerelerin devam ettiği belirtildi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T15:51+0300
2021-09-03T15:51+0300
2021-09-03T16:05+0300
afganistan
nato
türkiye
katar
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.Son olarak NATO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, tahliye çalışmalarına devam edilmesinin planlandığı belirtildi. Dün, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde olası teknik destek konusunda Türkiye ile görüştüklerini açıklamıştı.
afganistan
katar
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, nato, türkiye, katar, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
NATO: Kabil Havalimanı'nın Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi hala müzakere ediliyor 15:51 03.09.2021 (güncellendi: 16:05 03.09.2021)
NATO'dan yapılan açıklamada, Kabil Havaalanı'nın işletilmesinin Türkiye ve Katar tarafından gerçekleştirilmesine dair müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da,
Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Son olarak NATO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye ve Katar tarafından işletilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, tahliye çalışmalarına devam edilmesinin planlandığı belirtildi.
Dün, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde olası teknik destek konusunda Türkiye ile görüştüklerini açıklamıştı.