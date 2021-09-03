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https://tr.sputniknews.com/20210903/new-york-uyarilara-ragmen-ida-kasirgasina-hazirliksiz-yakalandi-1048592526.html
New York, uyarılara rağmen Ida Kasırgası'na hazırlıksız yakalandı
New York, uyarılara rağmen Ida Kasırgası'na hazırlıksız yakalandı
ABD'de Ida Kasırgası'nın ardından yaşanan can kayıpları ve hasarın boyutu, New York'un uyarılara rağmen şiddetli yağışa hazır olmadığını gösterdi. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T18:44+0300
2021-09-03T18:45+0300
dünya
çevre
abd
new york
new jersey
iklim değişikliği
kasırga
felaket
idai kasırgası
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Ida Kasırgası'nın Louisiana eyaletini vurmasına rağmen etkisi azalmış şekilde kuzeydoğu kıyılarına bıraktığı yağmurlar, New York ve New Jersey'de daha fazla can kaybı ve hasara neden oldu.Kasırganın kategori 4 şiddetinde 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da 9 kişi öldü, şiddetli yağış olarak etkisini gösterdiği kuzeydoğu eyaletlerinde ise en az 45 kişi hayatını kaybetti.Uyarılara rağmen can kaybı ve hasarın boyutunun New York ve New Jersey'de daha fazla olması, yetkililerin hazırlıksız yakalandığı eleştirilerine yol açtı.Fırtınanın New York'ta özellikle metro istasyonlarında bıraktığı yıkım, kentin altyapısının iklim değişikliği kaynaklı şiddetli hava olaylarına hazır olmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi.New York Senatörü Chuck Schumer, Vali Kathy Hochul ve Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ciddi hasar bırakan fırtınanın iklim değişikliği kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, altyapının güçlendirilmesi için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacağı yönünde açıklamalar yaptı.Ida Kasırgası'nın ardından hasar tespit çalışmaları başlatılırken New Jersey'in kuzeyi başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerinde 4.5 milyon kişinin hala selden etkilenebileceği uyarısı yapıldı.Biden yönetimi ise şiddetli fırtınanın büyük hasar bıraktığı New York ve New Jersey için acil durum yardım paketini onayladı.Öte yandan 29 Ağustos'ta kasırganın vurduğu Louisiana eyaletinde elektrik kesintileri hala devam ediyor ve sorunun bir ay sürebileceği belirtiliyor.Eyalette benzin ve gıda tedarikinde sıkıntılar da yaşanıyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, New Orleans ve Baton Rouge'da akaryakıt istasyonlarının üçte ikisinde hala benzin bulunmuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/pensilvanyada-ida-kasirgasi-nedeniyle-376-yol-ulasima-kapandi-1048561134.html
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çevre, abd, new york, new jersey, iklim değişikliği, kasırga, felaket, idai kasırgası

New York, uyarılara rağmen Ida Kasırgası'na hazırlıksız yakalandı

18:44 03.09.2021 (güncellendi: 18:45 03.09.2021)
© AFP 2021 / ED JONESNew York - Ida kasırgası
New York - Ida kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / ED JONES
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ABD'de Ida Kasırgası'nın ardından yaşanan can kayıpları ve hasarın boyutu, New York'un uyarılara rağmen şiddetli yağışa hazır olmadığını gösterdi.
Ida Kasırgası'nın Louisiana eyaletini vurmasına rağmen etkisi azalmış şekilde kuzeydoğu kıyılarına bıraktığı yağmurlar, New York ve New Jersey'de daha fazla can kaybı ve hasara neden oldu.
Kasırganın kategori 4 şiddetinde 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da 9 kişi öldü, şiddetli yağış olarak etkisini gösterdiği kuzeydoğu eyaletlerinde ise en az 45 kişi hayatını kaybetti.
Uyarılara rağmen can kaybı ve hasarın boyutunun New York ve New Jersey'de daha fazla olması, yetkililerin hazırlıksız yakalandığı eleştirilerine yol açtı.
Fırtınanın New York'ta özellikle metro istasyonlarında bıraktığı yıkım, kentin altyapısının iklim değişikliği kaynaklı şiddetli hava olaylarına hazır olmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi.
New York Senatörü Chuck Schumer, Vali Kathy Hochul ve Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ciddi hasar bırakan fırtınanın iklim değişikliği kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, altyapının güçlendirilmesi için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacağı yönünde açıklamalar yaptı.
Ida Kasırgası'nın ardından hasar tespit çalışmaları başlatılırken New Jersey'in kuzeyi başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerinde 4.5 milyon kişinin hala selden etkilenebileceği uyarısı yapıldı.
Biden yönetimi ise şiddetli fırtınanın büyük hasar bıraktığı New York ve New Jersey için acil durum yardım paketini onayladı.
ABD’de Ida Kasırgası’nın etkili olduğu Pennsylvania'da şiddetli yağışların neden olduğu seller ve fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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Pensilvanya'da Ida Kasırgası nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı
Dün, 22:22
Öte yandan 29 Ağustos'ta kasırganın vurduğu Louisiana eyaletinde elektrik kesintileri hala devam ediyor ve sorunun bir ay sürebileceği belirtiliyor.
Eyalette benzin ve gıda tedarikinde sıkıntılar da yaşanıyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, New Orleans ve Baton Rouge'da akaryakıt istasyonlarının üçte ikisinde hala benzin bulunmuyor.
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