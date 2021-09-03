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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada
Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada
Bursa'da Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T19:01+0300
2021-09-03T19:01+0300
2021-09-03T19:01+0300
koronavirüs
türkiye
okul
öğretmen
çocuk
öğrenci
karantina
koronavirüs
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Bursa'da Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçen çarşamba akşamı evinde, kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü.Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi.
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türkiye, okul, öğretmen, çocuk, öğrenci, karantina, koronavirüs
Öğrencinin testi pozitif çıktı, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada
Bursa'da Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.
Bursa'da
Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçen çarşamba akşamı evinde, kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından
hastaneye
götürüldü.
Hastanede yapılan
kontrolde
, çocuğun
koronavirüs
testinin
pozitif
çıktığı bildirildi.
Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde
karantinaya
alındı.
Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi.