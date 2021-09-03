https://tr.sputniknews.com/20210903/once-yillik-ucretleri-topladilar-sonra-ozel-okulu-kapatarak-ortadan-kayboldular-1048581022.html

Önce yıllık ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular

Önce yıllık ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular

Gaziantep’te yeni eğitim öğretim dönemi için öğrenci kayıtlarını yaparak yıllık ücretleri peşin alan özel bir okulun yönetimi, daha sonra okulun kapatıldığına... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T14:21+0300

2021-09-03T14:21+0300

2021-09-03T14:21+0300

türkiye

gaziantep

ücret

bina

ekonomi

haciz

özel okul

koronavirüs

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda Ünsal Ören Okulları’na bağlı Özel Atakent Enerji ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yakın zamanda yeni eğitim öğretim yılı için velililerden yıllık ücreti peşin aldı. İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre velililere bir mesaj gönderen okul yönetimi, okulun kapatıldığını ve yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetinde bulunulmayacağını açıkladı.Aldıkları mesaj sonrası veliler ve öğrenciler, neler olduğunu öğrenmek için okula gitti. Okul bahçesine girdiklerinde binanın bir turizm şirketine kiralandığını ve bina bahçesinde de onlarca şirket arabasının park halinde olduğunu gören mağdurlar, neye uğradıklarını şaşırdı. 'Pazartesi okullar başlayacak ama çocuklarımız okula gidemeyecek'Yaşanan olay nedeniyle şok geçirdiklerini ve mağdur olduklarını söyleyen öğrenci velisi Nigar Polat, şunları söyledi:"Burası özel bir okul ve yenilenebilir enerji üzerine eğitim veriyordu. Dört yıldır çocuğum burada okuyordu, yani bu dördüncü yılı. Biz Pazartesi günü okulların açılmasını beklerken iki gün önce okuldan bize bir mesaj geldi. Gelen mesajda, ‘Okulumuz kapatılmıştır. Öğrencilerinizi şu iki devlet okuluna yönlendirin’ yazıyordu. Konu ile ilgili milli eğitime gittik. Onlar da konuyu araştırıyor. Bahsi geçen okullara gittik, onlar da 'Bizim olaydan haberimiz' yok dedi. Çocuklarımız mağdur. Pazartesi okullar başlayacak ama çocuklarımız okula gidemeyecek. Paralarımızı da peşin ödemiştik. Paralarımızı istiyoruz. Bu okul Ünsal Ören’e ait. Bir yıldır binanın kirasını ödememişler, bina sahibi de burayı bir turizm şirketine kiraya vermiş."'Devletin bu soruna çözüm üretmesini istiyoruz'Pazartesi günü okulların açılacağı heyecanı ile geçen hafta okula yıllık ödeme yaptığını belirten bir başka veli Halil Ovalak, “Daha geçtiğimiz Cuma günü okula yıllık ödeme yaptım. Sonrasında da telefona dün okulun kapatıldığına dair bir mesaj geldi. Nereye gittiysek çözüm bulamadık. Ben daha yeni 7 bin lira ödeme yaptım bu okula. Burada sadece bir muhasebeci var, başka kimse yok. Talebimiz yetkililerin bu işe bir çözüm bulması. Devletin bu soruna çözüm üretmesini istiyoruz, mağduriyetimiz giderilsin” ifadelerini kullandı.'Kimse mağdur edilmeyecek'Bahsi geçen okulda muhasebeci olarak görev yaptığını ifade eden Sabri ismindeki kişi ise “Okulumuzla ilgili bir sıkıntı var. Okul yöneticilerimiz Ankara’da bu işi çözmeye çalışıyor. Okulumuzdaki öğrencileri ise kentteki iki meslek lisesine yönlendirdik ama bu okullardaki kontenjan nedeniyle öğrencilerin naklini yapamıyoruz ve işlemler ağır ilerliyor" dedi. Bu kişi, açıklamalarına şöyle devam etti:"Şu an mağduriyetlerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Okulun kapatılmasının tek sebebi maddi sorunlar. Bu konu ile ilgili velilere önceden bilgi verilmemesinin tek nedeni ise pandeminin bizi de çok etkilemesidir. Okul binası da başkasına ait olduğu için burayı boşaltmamız istendi. Biz burayı boşalttıktan sonra binayı galeriye çevirmek istiyormuş. Önümüzdeki hafta bütün hesaplamalar yapılarak mağduriyetler giderilecek. Hiç kimse mağdur edilmeyecek."

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gaziantep, ücret, bina, ekonomi, haciz, özel okul, koronavirüs