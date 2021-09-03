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Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210903/orman-genel-mudurlugu-1-gunde-cikan-14-orman-yangininin-kontrol-altina-alindigini-duyurdu-1048564285.html
Orman Genel Müdürlüğü, 1 günde çıkan 14 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu
Orman Genel Müdürlüğü, 1 günde çıkan 14 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu
Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli başta olmak üzere yurt genelinde 9 ilde çıkan 14 orman ve 11 kırsal alan yangınlarının tamamının kontrol altına alındığı... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T00:48+0300
2021-09-03T00:48+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
orman yangını
orman genel müdürlüğü
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OGM'den yapılan açıklamada, devam eden Tunceli ile yurdun diğer bölgelerinde bugün çıkan yangınlar ve son durum hakkında bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:Ayrıca Tunceli'de kontrol altına alınan yangınlara ilişkin ise şu bilgi verildi:
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orman yangını, orman genel müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü, 1 günde çıkan 14 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu

00:48 03.09.2021
© İHA / İlkay AltayBursa - orman yangını
Bursa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / İlkay Altay
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Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli başta olmak üzere yurt genelinde 9 ilde çıkan 14 orman ve 11 kırsal alan yangınlarının tamamının kontrol altına alındığı duyurdu. Açıklamada Tunceli bölgesinde 5 bölgedeki yangınların tamamının söndürüldüğü vurgulandı.
OGM'den yapılan açıklamada, devam eden Tunceli ile yurdun diğer bölgelerinde bugün çıkan yangınlar ve son durum hakkında bilgi verildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Tunceli Pülümür ve Nazımiye'de devam eden yangınlara 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 60 personel ile müdahale eden ekipler, bugün saat 16.00 civarında tüm yangınları kontrol altına aldı. Bugün ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Adana, Kars, Muğla başta olmak üzere yaşanan 14 orman ve 11 kırsal alan yangınının tamamı kontrol altına alındı."
Ayrıca Tunceli'de kontrol altına alınan yangınlara ilişkin ise şu bilgi verildi:
"Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda yaşanan ve tamamı kontrol altına alınan yangınlara toplamda 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 5 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 60 personel ile müdahale edildi. Son olarak Pülümür ve Nazımiye'deki ormanlık alanda devam eden yangınlar da bugün 16.00 civarında kontrol altına alındı. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 km yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açtı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınların tamamı yangın söndürme ekiplerimizin üstün çabası ile söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı."
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