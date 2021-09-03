https://tr.sputniknews.com/20210903/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-8-orman-yangininin-7sini-kontrol-altina-aldik-1048599453.html

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınından 7’sinin kontrol altına alındığı duyuruldu. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T23:46+0300

2021-09-03T23:46+0300

2021-09-03T23:46+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

orman yangını

orman genel müdürlüğü

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Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanlarımız ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık. Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin” ifadelerine yer verildi.3 Eylül itibariyle Balıkesir, Muğla; Milas ve Bodrum, Denizli, Adana, Diyarbakır ve Bingöl’de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Şırnak Merkez’de çıkan orman yangınının devam ettiği aktarıldı.

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2021

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orman yangını, orman genel müdürlüğü