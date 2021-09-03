https://tr.sputniknews.com/20210903/oyuncu-erkan-kolcak-kostendilden-kariyer-degisikligi-kaleci-olarak-hollandaya-transfer-oldu-1048578831.html

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği: Kaleci olarak Hollanda'ya transfer oldu

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği: Kaleci olarak Hollanda'ya transfer oldu

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, gençlik hayalini gerçekleştirdi. Kaleci olmak isteyen 38 yaşındaki oyuncu, Amsterdam Gençlerbirliği... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T13:32+0300

2021-09-03T13:32+0300

2021-09-03T13:44+0300

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hollanda

kariyer

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Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.Gençliğinde kaleci olma hayali olan başarılı Köstendil, kulüple sözleşmeyi imzalayıp, antrenmanlara çıktı.Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan Köstendil, "Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını yazdı.Başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasının ardından ünlü oyuncu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya gitmişti.Köstendil'in yeni sezonda içine sinen bir proje olmaması halinde, sezonu Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla tamamlayacağı öğrenildi.

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spor, oyuncu, kaleci, hollanda, kariyer