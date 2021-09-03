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https://tr.sputniknews.com/20210903/oyuncu-erkan-kolcak-kostendilden-kariyer-degisikligi-kaleci-olarak-hollandaya-transfer-oldu-1048578831.html
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği: Kaleci olarak Hollanda'ya transfer oldu
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği: Kaleci olarak Hollanda'ya transfer oldu
Son olarak Çukur dizisinde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, gençlik hayalini gerçekleştirdi. Kaleci olmak isteyen 38 yaşındaki oyuncu, Amsterdam Gençlerbirliği... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T13:32+0300
2021-09-03T13:32+0300
2021-09-03T13:44+0300
yaşam
spor
oyuncu
kaleci
hollanda
kariyer
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Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.Gençliğinde kaleci olma hayali olan başarılı Köstendil, kulüple sözleşmeyi imzalayıp, antrenmanlara çıktı.Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan Köstendil, "Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını yazdı.Başrolünde yer aldığı 'Çukur' dizisinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasının ardından ünlü oyuncu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya gitmişti.Köstendil'in yeni sezonda içine sinen bir proje olmaması halinde, sezonu Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla tamamlayacağı öğrenildi.
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spor, oyuncu, kaleci, hollanda, kariyer
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den kariyer değişikliği: Kaleci olarak Hollanda'ya transfer oldu 13:32 03.09.2021 (güncellendi: 13:44 03.09.2021)
Son olarak Çukur dizisinde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, gençlik hayalini gerçekleştirdi. Kaleci olmak isteyen 38 yaşındaki oyuncu, Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu.
Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan
Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
Gençliğinde
kaleci olma hayali olan başarılı Köstendil, kulüple sözleşmeyi imzalayıp, antrenmanlara çıktı.
Instagram hesabından fotoğraflarını yayınlayan Köstendil, "
Yeni takım, yeni ev ve yeni aile" mesajını yazdı.
Başrolünde yer aldığı
'Çukur' dizisinin geçtiğimiz haziran ayında final yapmasının ardından ünlü oyuncu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le Hollanda'ya gitmişti.
Köstendil'in yeni sezonda içine sinen bir proje olmaması halinde, sezonu
Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla tamamlayacağı öğrenildi.