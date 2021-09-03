https://tr.sputniknews.com/20210903/parazit-filminin-yapim-sirketi-turkiyeye-aciliyor-1048589615.html

Parazit filminin yapım şirketi Türkiye’ye açılıyor

Parazit filminin yapım şirketi Türkiye’ye açılıyor

Dünya çapında 10 ülkede ofisi bulunan ve 200'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren CJ ENM yapım şirketi, Türkiye'de yapımcılığa adım atıyor. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T17:36+0300

2021-09-03T17:36+0300

2021-09-03T17:36+0300

dünya

sinema

film

yapımcı

parazit

cj enm

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Haber Global’ın aktardığına göre, 2020 yılında Akademi tarihinde bir ilki başarıp en iyi film ve yabancı film kategorisinde Oscar Ödülü alan ‘Parazit’ dahil olmak üzere, yaklaşık 600 uluslararası filmde imzası bulunan CJ ENM’in Türkiye ofisi yapımcılığını üstlendiği ‘Kim Bu Aile?’ filmi ile bir sinema projesine imza atacak. Türkiye’de bugüne kadar 20’den fazla projede ortak yapımcı olarak yer alan ve sektörün önde gelen yapım şirketleri ile birlikte çalışan CJ ENM Türkiye, bir buçuk yıllık ön hazırlık döneminin ardından sete çıkan ‘Kim Bu Aile?’ ile ilk kez bir yerli filmin yapımcılığını tek başına üstlenecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinema, film, yapımcı, parazit, cj enm