Parazit filminin yapım şirketi Türkiye’ye açılıyor

Haber Global’ın aktardığına göre, 2020 yılında Akademi tarihinde bir ilki başarıp en iyi film ve yabancı film kategorisinde Oscar Ödülü alan ‘Parazit’ dahil olmak üzere, yaklaşık 600 uluslararası filmde imzası bulunan CJ ENM’in Türkiye ofisi yapımcılığını üstlendiği ‘Kim Bu Aile?’ filmi ile bir sinema projesine imza atacak. Türkiye’de bugüne kadar 20’den fazla projede ortak yapımcı olarak yer alan ve sektörün önde gelen yapım şirketleri ile birlikte çalışan CJ ENM Türkiye, bir buçuk yıllık ön hazırlık döneminin ardından sete çıkan ‘Kim Bu Aile?’ ile ilk kez bir yerli filmin yapımcılığını tek başına üstlenecek.
Dünya çapında 10 ülkede ofisi bulunan ve 200'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren CJ ENM yapım şirketi, Türkiye'de yapımcılığa adım atıyor.
Haber Global’ın aktardığına göre, 2020 yılında Akademi tarihinde bir ilki başarıp en iyi film ve yabancı film kategorisinde Oscar Ödülü alan ‘Parazit’ dahil olmak üzere, yaklaşık 600 uluslararası filmde imzası bulunan CJ ENM’inTürkiye ofisi yapımcılığını üstlendiği ‘Kim Bu Aile?’ filmi ile bir sinema projesine imza atacak.
Türkiye’de bugüne kadar 20’den fazla projede ortak yapımcı olarak yer alan ve sektörün önde gelen yapım şirketleri ile birlikte çalışan CJ ENM Türkiye, bir buçuk yıllık ön hazırlık döneminin ardından sete çıkan ‘Kim Bu Aile?’ ile ilk kez bir yerli filmin yapımcılığını tek başına üstlenecek.