https://tr.sputniknews.com/20210903/pentagon-amerikan-askerlerinin-suriyedeki-bir-dizi-ussu-terk-ettigi-iddiasini-yalanladi-1048564461.html

Pentagon, Amerikan askerlerinin Suriye'deki bir dizi üssü terk ettiği iddiasını yalanladı

Pentagon, Amerikan askerlerinin Suriye'deki bir dizi üssü terk ettiği iddiasını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin bazı üsleri terk ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T01:07+0300

2021-09-03T01:07+0300

2021-09-03T01:20+0300

dünya

abd

suriye

pentagon

askeri üs

yalanlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104055/43/1040554387_0:68:1010:636_1920x0_80_0_0_6e4393a81494401f6d5e91010109d72a.jpg

Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan bir dizi askeri üssü terk ettiği iddiasına yanıt verdi.Sputnik'e konuşan bir bakanlık sözcüsü, iddiayı yalanlayarak ABD ordusunun Suriye'deki misyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.Sözcü, bilgiyi doğrulamak için bu sabah sahadaki durumu kontol ettiklerini de sözlerine ekledi.Daha önce İran merkezli Al Alam televizyonu, askeri bir kaynağa atıfta bulunarak ABD güçlerinin, Suriye'nin Deyrezzor bölgesindeki El Ömer petrol sahası yakınında yer alan bir askeri karakol da dahil olmak üzere 3 üssü terk ettiğini öne sürmüştü.

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, suriye, pentagon, askeri üs, yalanlama