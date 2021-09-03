Pentagon, Amerikan askerlerinin Suriye'deki bir dizi üssü terk ettiği iddiasını yalanladı

Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan bir dizi askeri üssü terk ettiği iddiasına yanıt verdi.Sputnik'e konuşan bir bakanlık sözcüsü, iddiayı yalanlayarak ABD ordusunun Suriye'deki misyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.Sözcü, bilgiyi doğrulamak için bu sabah sahadaki durumu kontol ettiklerini de sözlerine ekledi.Daha önce İran merkezli Al Alam televizyonu, askeri bir kaynağa atıfta bulunarak ABD güçlerinin, Suriye'nin Deyrezzor bölgesindeki El Ömer petrol sahası yakınında yer alan bir askeri karakol da dahil olmak üzere 3 üssü terk ettiğini öne sürmüştü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin bazı üsleri terk ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.
Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan bir dizi askeri üssü terk ettiği iddiasına yanıt verdi.
Sputnik'e konuşan bir bakanlık sözcüsü, iddiayı yalanlayarak ABD ordusunun Suriye'deki misyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.
Sözcü, bilgiyi doğrulamak için bu sabah sahadaki durumu kontol ettiklerini de sözlerine ekledi.
Daha önce İran merkezli Al Alam televizyonu, askeri bir kaynağa atıfta bulunarak ABD güçlerinin, Suriye'nin Deyrezzor bölgesindeki El Ömer petrol sahası yakınında yer alan bir askeri karakol da dahil olmak üzere 3 üssü terk ettiğini öne sürmüştü.