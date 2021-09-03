https://tr.sputniknews.com/20210903/polisten-kacanlar-servis-bekleyen-kadina-carpti-1048574865.html

Polisten kaçanlar, servis bekleyen kadına çarptı

Polisten kaçanlar, servis bekleyen kadına çarptı

Bursa’da polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişinin bulunduğu araç, servis bekleyen genç kadına çarptı. Genç kadın ağır yaralanırken, zanlılar kazanın ardından... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T12:28+0300

2021-09-03T12:28+0300

2021-09-03T12:28+0300

türkiye

bursa

polis

benzin istasyonu

servis

kaçma girişimi

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Bursa’da meydana gelen olayda Alemdar Mahallesi'nde devriye görevindeki motosikletli yunus timlerini görünce araçtaki İ.K. ve arkadaşı Ü.B. kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerine silah çeken şahıslar, ara sokaklara girerek kaçmaya devam etti.Yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra araç, Mudanya Yolu caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde işe gitmek için servis bekleyen genç kadına çarptı. Kadın otomobille bariyer arasında sıkışarak yaralanırken, kazayı gören istasyon görevlileri hemen kadının yanına koştu.İki bacağında kırıklar olduğu öğrenilen kadını sıkıştığı yerden çıkaran görevliler, otomobildeki şahıslara da yardım etmek istedi. Şahıslardan biri yardım için kapıyı açan istasyon görevlisine silah doğrulttu. Silahı gören motosikletli yunus polisi olaya müdahale ederek, şahsı etkisiz hale getirdi.Otomobildeki 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte plakalar ele geçirildi.‘Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu’Yaralı kadının yardımına koşan istasyon görevlileri Feridun Sevim ve Hasan Ay, "Araç son sürat geldi ve kadına çarparak demir bariyerlerin arasına sıkıştırdı. Biz de koşarak yardım etmeye gittik. Kadını sıkıştığı yerden çıkarıp yere yatırdık. Bacakları kırıktı. Araçtakilere yardım etmek için kapıyı açtığımızda içlerinden biri bize silah doğrulttu. O esnada diğer tarafta bulunan polis şahsın bileğini bükerek silahı aldı. O sırada diğer polisler geldi ve şahısları aldılar. Olan gencecik kadına oldu" ifadelerini kullandılar.Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama sorgulamasında şüphelilerden İ.K.’nın 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ve bunlardan 6’sından aranması olduğu, Ü.B.’nin ise 27 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yaralanan kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

türkiye

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bursa, polis, benzin istasyonu, servis, kaçma girişimi