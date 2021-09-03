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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/prof-ergonul-istanbulun-ilcelerindeki-asi-tablosu-abdnin-sosyolojisi-gibi-1048597621.html
Prof. Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi
Prof. Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi
Prof. Önder Ergönül, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı: “Aşı konusunda ‘kıllanan/işkillenen adamlar’ hep olacak. Siz dünyanın en iyi aşısını... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
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Prof Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi... Orada da durum aynı
Prof Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi... Orada da durum aynı
Sağlık Bakanı hastaneleri aşısızların doldurduğunu, vefatların çoğunluğunu da aşısını tam olmamış kişilerin oluşturduğunu söyledi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ilçeler arasında aşılama farklarını ortaya koyan tabloyu yayınladı.Buna göre, aşılamada ilk 10, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Adalar, Çatalca, Maltepe, Sarıyer, Şişli, Kartal, Şile olarak sıralanırken, son 10’da ise Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu ve Sancaktepe yer aldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Önder Ergönül, bu tabloyu şu sözlerle yorumladı:'Cihangir’den de aşı karşıtı çıkıyor'“Bilim dünyası aşı konusunda çok net. Aşılı olunduğu zaman en kötü ihtimal hafif geçiriliyor ya da hasta olunmuyor. Aşı olmak bıçak gibi kesmiyor belki o yüzden de halkın kafası belki karışıyor ama halk her zaman gri alan bulduğunda kafa karışıklığı artıyor. Hastalığı küçümsedikçe ‘aşıyı olmasam da olur’ düşüncesi öne çıkıyor ama o noktada değiliz. Risk hesabı bilimsel olarak yapıldığında aşı olmak ciddi anlamda sağ kalmayı olumlu yönde etkiliyor. Ama insanlar yaşadıkları başlarına gelen olayları toplumu yansıtan gerçek zannederler, o yansımaya düşerler buna yanılsama deriz bilimde. Aşı konusunda kıllanan ya da işkillenen adamlar her zaman olacak. Nişantaşı, Cihangir çevresinden gelen oldukça da eğitimli olabilecek kimseler de aşı karşıtı olarak karşımıza çıkabiliyorlar ama bu küçük bir popülasyon. İstanbul haritasında aklımıza getiren ABD sosyolojisidir. Orada da bölgesel olarak çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Kadıköy yüzde 85 ile çok iyi bir oran."
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Prof. Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi

22:47 03.09.2021
AKŞAM POSTASI
Prof Ergönül: İstanbul’un ilçelerindeki aşı tablosu, ABD’nin sosyolojisi gibi... Orada da durum aynı
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Prof. Önder Ergönül, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı: “Aşı konusunda ‘kıllanan/işkillenen adamlar’ hep olacak. Siz dünyanın en iyi aşısını da yapsanız sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada olacaktır. İstanbul aşı haritası ABD sosyolojisi gibi. Orada da aşıda benzer bir tartışma var” dedi.
Sağlık Bakanı hastaneleri aşısızların doldurduğunu, vefatların çoğunluğunu da aşısını tam olmamış kişilerin oluşturduğunu söyledi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ilçeler arasında aşılama farklarını ortaya koyan tabloyu yayınladı.
Buna göre, aşılamada ilk 10, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Adalar, Çatalca, Maltepe, Sarıyer, Şişli, Kartal, Şile olarak sıralanırken, son 10’da ise Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu ve Sancaktepe yer aldı.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Önder Ergönül, bu tabloyu şu sözlerle yorumladı:

'Cihangir’den de aşı karşıtı çıkıyor'

“Bilim dünyası aşı konusunda çok net. Aşılı olunduğu zaman en kötü ihtimal hafif geçiriliyor ya da hasta olunmuyor. Aşı olmak bıçak gibi kesmiyor belki o yüzden de halkın kafası belki karışıyor ama halk her zaman gri alan bulduğunda kafa karışıklığı artıyor. Hastalığı küçümsedikçe ‘aşıyı olmasam da olur’ düşüncesi öne çıkıyor ama o noktada değiliz. Risk hesabı bilimsel olarak yapıldığında aşı olmak ciddi anlamda sağ kalmayı olumlu yönde etkiliyor. Ama insanlar yaşadıkları başlarına gelen olayları toplumu yansıtan gerçek zannederler, o yansımaya düşerler buna yanılsama deriz bilimde.
Aşı konusunda kıllanan ya da işkillenen adamlar her zaman olacak. Nişantaşı, Cihangir çevresinden gelen oldukça da eğitimli olabilecek kimseler de aşı karşıtı olarak karşımıza çıkabiliyorlar ama bu küçük bir popülasyon. İstanbul haritasında aklımıza getiren ABD sosyolojisidir. Orada da bölgesel olarak çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Kadıköy yüzde 85 ile çok iyi bir oran."
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