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Türkiye
Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez
https://tr.sputniknews.com/20210903/putin-afganistan-hakkinda-konustu-demokrasi-guc-kullanilarak-empoze-edilemez-1048573731.html
Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez
Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez
Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez
2021-09-03T12:08+0300
2021-09-03T12:25+0300
rusya
vladimir putin
afganistan
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Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde konuşan Putin, Afganistan’da olanları 'felaket' olarak nitelendirdi.“Bu sadece benim değil, ABD’li analistlerin de kabul ettiği bir şey” diyen Putin, daha önce Batı, ABD ve müttefikleri için çalışan ve şu anda Afganistan’da terk edilmiş olan insanların sayısına bakıldığında bunun 'insani bir felaket' olarak tanımlanabileceğini söyledi.Putin, demokrasinin bir ulusa şiddet kullanılarak empoze edilemeyeceğini, insanlar demokrasi isterse bunu kendilerinin elde edeceğini kaydetti.Putin, Afganistan konusunda güçlerin birleştirilmesi ile uğraşılmasını, siyasi gücün yasallaştırılması konusunun birlikte çözülmesi gerektiğini belirtti. Rus lidere göre terör ve uyuşturucu ticaretinden korunmak için Afganistan konusunun çözümü konusunda birlikte hareket edilmesi gerekiyor.Rusya’nın gerçeklerden yola çıkması gerektiğini kaydeden Rus lider Taliban’ın neredeyse Afganistan topraklarının tamamını kontrol ettiğini ifade etti.
rusya
afganistan
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rusya, vladimir putin, afganistan

Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez

12:08 03.09.2021 (güncellendi: 12:25 03.09.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da yaşananlarla ilgili, demokrasinin güç kullanılarak empoze edilemeyeceği açıklamasını yaptı.
Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde konuşan Putin, Afganistan’da olanları 'felaket' olarak nitelendirdi.
“Bu sadece benim değil, ABD’li analistlerin de kabul ettiği bir şey” diyen Putin, daha önce Batı, ABD ve müttefikleri için çalışan ve şu anda Afganistan’da terk edilmiş olan insanların sayısına bakıldığında bunun 'insani bir felaket' olarak tanımlanabileceğini söyledi.
Putin, demokrasinin bir ulusa şiddet kullanılarak empoze edilemeyeceğini, insanlar demokrasi isterse bunu kendilerinin elde edeceğini kaydetti.
Putin, Afganistan konusunda güçlerin birleştirilmesi ile uğraşılmasını, siyasi gücün yasallaştırılması konusunun birlikte çözülmesi gerektiğini belirtti. Rus lidere göre terör ve uyuşturucu ticaretinden korunmak için Afganistan konusunun çözümü konusunda birlikte hareket edilmesi gerekiyor.
Rusya’nın gerçeklerden yola çıkması gerektiğini kaydeden Rus lider Taliban’ın neredeyse Afganistan topraklarının tamamını kontrol ettiğini ifade etti.
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