https://tr.sputniknews.com/20210903/putin-afganistan-hakkinda-konustu-demokrasi-guc-kullanilarak-empoze-edilemez-1048573731.html

Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez

Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez

Putin, Afganistan hakkında konuştu: Demokrasi güç kullanılarak empoze edilemez

2021-09-03T12:08+0300

2021-09-03T12:08+0300

2021-09-03T12:25+0300

rusya

vladimir putin

afganistan

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Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde konuşan Putin, Afganistan’da olanları 'felaket' olarak nitelendirdi.“Bu sadece benim değil, ABD’li analistlerin de kabul ettiği bir şey” diyen Putin, daha önce Batı, ABD ve müttefikleri için çalışan ve şu anda Afganistan’da terk edilmiş olan insanların sayısına bakıldığında bunun 'insani bir felaket' olarak tanımlanabileceğini söyledi.Putin, demokrasinin bir ulusa şiddet kullanılarak empoze edilemeyeceğini, insanlar demokrasi isterse bunu kendilerinin elde edeceğini kaydetti.Putin, Afganistan konusunda güçlerin birleştirilmesi ile uğraşılmasını, siyasi gücün yasallaştırılması konusunun birlikte çözülmesi gerektiğini belirtti. Rus lidere göre terör ve uyuşturucu ticaretinden korunmak için Afganistan konusunun çözümü konusunda birlikte hareket edilmesi gerekiyor.Rusya’nın gerçeklerden yola çıkması gerektiğini kaydeden Rus lider Taliban’ın neredeyse Afganistan topraklarının tamamını kontrol ettiğini ifade etti.

rusya

afganistan

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rusya, vladimir putin, afganistan