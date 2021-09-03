https://tr.sputniknews.com/20210903/putin-kuril-adalarinda-isletmeler-icin-ozel-bir-vergi-duzeni-getirilecek-1048571694.html

Putin: Kuril Adaları’nda işletmeler için özel bir vergi düzeni getirilecek

Putin: Kuril Adaları’nda işletmeler için özel bir vergi düzeni getirilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında yaptığı konuşma sırasında Kuril Adaları’nda 10 yıllığına benzersiz vergi teşvik... 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T11:12+0300

2021-09-03T11:12+0300

2021-09-03T11:12+0300

rusya

vladimir putin

kuril adaları

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Putin, “Burada partnerlerimizin çalışmaları için belirli koşullar yaratmalıyız. Yani burada yürürlükte olan vergi yükünün, ödünç alınan sermayenin maliyetinin, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin iş dünyası için küresel olarak rekabet edebilir olması gerekiyor. Kuril Adaları’nda benzeri görülmemiş bir dizi vergi indirimi ve teşviki oluşturacağız” dedi. Putin’e göre Kuril Adaları’nda işletmelerin on yıl boyunca kazanç, mülk, arazi ve ulaşım vergilerinden muaf tutulması ve yüzde 7.6 oranında indirimli sigorta primlerinin getirilmesi planlanıyor. Bu durum yalnızca Kuril Adaları’nda kayıtlı olmayıp, adalarda gerçekten faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor. Adalarda ayrıca serbest gümrük bölgesi uygulamasına gidilecek. Ayrıcalıkların her türlü şirket faaliyeti için geçerli olmayacağını belirten Putin, aracılık, vergilendirilebilir mal üretimi, hidrokarbon çıkarım ve işleme, değerli sualtı biyolojik kaynaklarının avlanması gibi faaliyetlerle uğraşan kuruluşların bu ayrıcalıklardan yararlanabileceğini söyledi.Bunların yüksek kar getiren iş faaliyetleri olduğunu kaydeden Putin, vergi, gümrük avantajları ve idari avantajlardan sadece Rus şirketlerin değil, Japon şirketler de dahil olmak üzere yabancı yatırımcıların faydalanabileceğini ifade etti.

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rusya, vladimir putin, kuril adaları