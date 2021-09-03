Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210903/putin-kuril-adalarinda-isletmeler-icin-ozel-bir-vergi-duzeni-getirilecek-1048571694.html
Putin: Kuril Adaları’nda işletmeler için özel bir vergi düzeni getirilecek
Putin: Kuril Adaları’nda işletmeler için özel bir vergi düzeni getirilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında yaptığı konuşma sırasında Kuril Adaları’nda 10 yıllığına benzersiz vergi teşvik... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T11:12+0300
2021-09-03T11:12+0300
rusya
vladimir putin
kuril adaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048231946_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7f2489b6f6cbb139ddbabcb45d623cd5.jpg
Putin, “Burada partnerlerimizin çalışmaları için belirli koşullar yaratmalıyız. Yani burada yürürlükte olan vergi yükünün, ödünç alınan sermayenin maliyetinin, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin iş dünyası için küresel olarak rekabet edebilir olması gerekiyor. Kuril Adaları’nda benzeri görülmemiş bir dizi vergi indirimi ve teşviki oluşturacağız” dedi. Putin’e göre Kuril Adaları’nda işletmelerin on yıl boyunca kazanç, mülk, arazi ve ulaşım vergilerinden muaf tutulması ve yüzde 7.6 oranında indirimli sigorta primlerinin getirilmesi planlanıyor. Bu durum yalnızca Kuril Adaları’nda kayıtlı olmayıp, adalarda gerçekten faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor. Adalarda ayrıca serbest gümrük bölgesi uygulamasına gidilecek. Ayrıcalıkların her türlü şirket faaliyeti için geçerli olmayacağını belirten Putin, aracılık, vergilendirilebilir mal üretimi, hidrokarbon çıkarım ve işleme, değerli sualtı biyolojik kaynaklarının avlanması gibi faaliyetlerle uğraşan kuruluşların bu ayrıcalıklardan yararlanabileceğini söyledi.Bunların yüksek kar getiren iş faaliyetleri olduğunu kaydeden Putin, vergi, gümrük avantajları ve idari avantajlardan sadece Rus şirketlerin değil, Japon şirketler de dahil olmak üzere yabancı yatırımcıların faydalanabileceğini ifade etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048231946_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d313d00550fcd46498b6a4a7c6288ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, kuril adaları

Putin: Kuril Adaları’nda işletmeler için özel bir vergi düzeni getirilecek

11:12 03.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında yaptığı konuşma sırasında Kuril Adaları’nda 10 yıllığına benzersiz vergi teşvik tedbirlerinin oluşturulacağını söyledi. Putin’e göre bu vergi koşullarından sadece Rus değil Japon iş adamları da yararlanabilecek.
Putin, “Burada partnerlerimizin çalışmaları için belirli koşullar yaratmalıyız. Yani burada yürürlükte olan vergi yükünün, ödünç alınan sermayenin maliyetinin, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin iş dünyası için küresel olarak rekabet edebilir olması gerekiyor. Kuril Adaları’nda benzeri görülmemiş bir dizi vergi indirimi ve teşviki oluşturacağız” dedi.
Putin’e göre Kuril Adaları’nda işletmelerin on yıl boyunca kazanç, mülk, arazi ve ulaşım vergilerinden muaf tutulması ve yüzde 7.6 oranında indirimli sigorta primlerinin getirilmesi planlanıyor. Bu durum yalnızca Kuril Adaları’nda kayıtlı olmayıp, adalarda gerçekten faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor.
Adalarda ayrıca serbest gümrük bölgesi uygulamasına gidilecek.
Ayrıcalıkların her türlü şirket faaliyeti için geçerli olmayacağını belirten Putin, aracılık, vergilendirilebilir mal üretimi, hidrokarbon çıkarım ve işleme, değerli sualtı biyolojik kaynaklarının avlanması gibi faaliyetlerle uğraşan kuruluşların bu ayrıcalıklardan yararlanabileceğini söyledi.
Bunların yüksek kar getiren iş faaliyetleri olduğunu kaydeden Putin, vergi, gümrük avantajları ve idari avantajlardan sadece Rus şirketlerin değil, Japon şirketler de dahil olmak üzere yabancı yatırımcıların faydalanabileceğini ifade etti.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce