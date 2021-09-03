Putin: Lavrov ve Şoygu’nun parlamentoya gitmesine üzüleceğim

Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda Şoygu ve Lavrov’un önümüzdeki parlamento seçimlerinin ardından milletvekili olma olasılığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Rus lider, Şoygu ve Lavrov’un bakanlık görevlerini bırakması olasılığı için, “Yazık olacak” dedi. Her iki bakanın görevlerinde çok iyi olduğunu söyleyen Putin, Şoygu ve Lavrov’un önümüzdeki parlamento seçimlerinden sonra Duma’ya gidip gitmeme kararını kendilerinin vereceğini kaydetti.Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu, Birleşik Rusya partisinin seçim listesinin başında yer alıyorlar. Yapılan araştırma, her iki milletvekili adayının en yüksek popülerlik puanına sahip olduğunu gösterdi.Rusya’da 19 Eylül’de parlamento seçimleri yapılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Duma’ya gitmesine üzüleceğini belirtti.
Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda Şoygu ve Lavrov’un önümüzdeki parlamento seçimlerinin ardından milletvekili olma olasılığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Rus lider, Şoygu ve Lavrov’un bakanlık görevlerini bırakması olasılığı için, “Yazık olacak” dedi. Her iki bakanın görevlerinde çok iyi olduğunu söyleyen Putin, Şoygu ve Lavrov’un önümüzdeki parlamento seçimlerinden sonra Duma’ya gidip gitmeme kararını kendilerinin vereceğini kaydetti.
Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu, Birleşik Rusya partisinin seçim listesinin başında yer alıyorlar. Yapılan araştırma, her iki milletvekili adayının en yüksek popülerlik puanına sahip olduğunu gösterdi.
Rusya’da 19 Eylül’de parlamento seçimleri yapılacak.