https://tr.sputniknews.com/20210903/putin-lavrov-ve-soygunun-parlamentoya-gitmesine-uzulecegim-1048593522.html

Putin: Lavrov ve Şoygu’nun parlamentoya gitmesine üzüleceğim

Putin: Lavrov ve Şoygu’nun parlamentoya gitmesine üzüleceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Duma’ya gitmesine üzüleceğini belirtti. 03.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-03T19:36+0300

2021-09-03T19:36+0300

2021-09-03T19:36+0300

dünya

vladimir putin

sergey lavrov

şoygu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048514034_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_67222a60c839ca727b63543105694530.jpg

Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda Şoygu ve Lavrov’un önümüzdeki parlamento seçimlerinin ardından milletvekili olma olasılığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Rus lider, Şoygu ve Lavrov’un bakanlık görevlerini bırakması olasılığı için, “Yazık olacak” dedi. Her iki bakanın görevlerinde çok iyi olduğunu söyleyen Putin, Şoygu ve Lavrov’un önümüzdeki parlamento seçimlerinden sonra Duma’ya gidip gitmeme kararını kendilerinin vereceğini kaydetti.Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu, Birleşik Rusya partisinin seçim listesinin başında yer alıyorlar. Yapılan araştırma, her iki milletvekili adayının en yüksek popülerlik puanına sahip olduğunu gösterdi.Rusya’da 19 Eylül’de parlamento seçimleri yapılacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, sergey lavrov, şoygu