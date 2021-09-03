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Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan Veysel Aksoy yönetimindeki araç, refüjdeki ağaca çarptı. 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T20:33+0300
2021-09-03T20:33+0300
türkiye
izmir
su
kaza
rakı
tire
kazazede
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İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan Veysel Aksoy yönetimindeki araç, refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Veysel Aksoy ve eşi Feyza Aksoy hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Ege, Tuğra-Şura Aksoy ve Nurdane-Furkan Bacaklı ise kazayı yara almadan atlattı. İHA'nın haberine göre kazayı gören ve kazazedelere yardım etmek isteyen bir vatandaş da elindeki 5 litrelik damacanadaki sıvıyı su diye kazazedelerin üstüne döktü. Kazazedelerin gözleri yanınca sıvının su olmadığı, ev yapımı rakı olduğu ortaya çıktı. Kazazedelerin başını yıkamak isteyen vatandaş, sıvının yoğun anason koktuğunu fark edilince Veysel ve Feyza Aksoy tarafından uyarıldı. İsmi belirlenemeyen vatandaş, olay yerinden ayrıldı.'Fark ettiğimde iş işten geçmişti'Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından o anları anlatan kazazede Veysel Aksoy, “Kazadan sonra yardımsever bir vatandaş yardım amaçlı başıma su yerine rakı döktü. Gözlerimin yandığını ifade ettim ama o anda o vatandaş telaşla bunun farkına varamadı. Daha sonra farkına vardı, ama iş işten geçmişti. Gözlerimde ve dudaklarımda uyuşma oldu. Benimle birlikte eşime ve çocuklarıma da dökülmüş. Oğluma da su sanılarak içirilmiş. Tabii ben burada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Zaten kimse böyle bir şeyi kasıtlı yapmaz. Şu an Allah’a şükür iyiyiz” dedi.
türkiye
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izmir, su, kaza, rakı, tire, kazazede

Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü

20:33 03.09.2021
© İHA / YAKUP FATİH ŞAŞMAZİzmir'in Tire ilçesindeki kaza
İzmir'in Tire ilçesindeki kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© İHA / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ
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İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan Veysel Aksoy yönetimindeki araç, refüjdeki ağaca çarptı.
Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Veysel Aksoy ve eşi Feyza Aksoy hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Ege, Tuğra-Şura Aksoy ve Nurdane-Furkan Bacaklı ise kazayı yara almadan atlattı.
İHA'nın haberine göre kazayı gören ve kazazedelere yardım etmek isteyen bir vatandaş da elindeki 5 litrelik damacanadaki sıvıyı su diye kazazedelerin üstüne döktü. Kazazedelerin gözleri yanınca sıvının su olmadığı, ev yapımı rakı olduğu ortaya çıktı. Kazazedelerin başını yıkamak isteyen vatandaş, sıvının yoğun anason koktuğunu fark edilince Veysel ve Feyza Aksoy tarafından uyarıldı. İsmi belirlenemeyen vatandaş, olay yerinden ayrıldı.

'Fark ettiğimde iş işten geçmişti'

Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından o anları anlatan kazazede Veysel Aksoy, “Kazadan sonra yardımsever bir vatandaş yardım amaçlı başıma su yerine rakı döktü. Gözlerimin yandığını ifade ettim ama o anda o vatandaş telaşla bunun farkına varamadı. Daha sonra farkına vardı, ama iş işten geçmişti. Gözlerimde ve dudaklarımda uyuşma oldu. Benimle birlikte eşime ve çocuklarıma da dökülmüş. Oğluma da su sanılarak içirilmiş. Tabii ben burada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Zaten kimse böyle bir şeyi kasıtlı yapmaz. Şu an Allah’a şükür iyiyiz” dedi.
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