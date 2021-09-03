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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rus-disisleri-afganistandaki-durum-natonun-zayif-noktalarini-ortaya-cikardi-1048597428.html
Rus Dışişleri: Afganistan'daki durum, NATO'nun zayıf noktalarını ortaya çıkardı
Rus Dışişleri: Afganistan'daki durum, NATO'nun zayıf noktalarını ortaya çıkardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan'daki durumun, NATO ve özellikle de ABD'nin, eylemlerini etkili bir şekilde planlama ve koordine etmede... 03.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-03T22:35+0300
2021-09-03T22:36+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
nato
afganistan
mariya zaharova
taliban
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilirken yarattığı kaosa dair yorum yaptı.Facebook hesabından paylaşımda bulunan Zaharova, "Afganistan’daki durum, genel olarak NATO’nun ve özellikle de ABD’nin, eylemlerini etkili planlama ve koordine etmede yetersiz olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Hatta ABD’nin, yönetici güç olarak tamamen yetersiz olduğu ortaya çıktı. ‘Yenilmez makine’nin tüm dünyayı dolaşan kendini yok etme görüntüleri, dünya düzenini sağlama konusunda öncü rol iddiasında bulunan askeri ve siyasi blok olarak NATO’nun tamamen yetersiz olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.NATO için hatalardan ders çıkarmanın zamanı geldiğini kaydeden Rus diplomat, "Fakat onlar böyle değil. Kendi çaresizliğine kapılmış ittifak ne yapıyor? Dikkatleri bir dizi başarısızlıktan uzaklaştırmak için aceleyle bahanelerini arıyor ve sorunlara tatbikatlarla yanıt veriyor" diyerek NATO'nun bu yılın sonuna kadar yapmayı planladığı tatbikatları sıraladı.'Tarla ve çayırlarda değil, dağ ve bozkırlarda tatbikatlara ihtiyaçları var'İttifakın, başta Baltık ülkeleri olmak üzere Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği tatbikatların sıklığına dikkat çeken Zaharova, "NATO’nun Afganistan’daki felaketine bakılırsa tarla ve çayırlarda değil dağ ve bozkırlarda tatbikatlara ihtiyaçları var. Ama galiba Rusya’yla sanal çatışma oyununa fazla dalmışlar" dedi.Bununla birlikte NATO’nun iştahının giderek arttığının altını çizen Dışişleri Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:'Afganistan’da güçleri o kadar tükendi ki, otomobilleri ve helikopterlerini bıraktılar'NATO’nun gerilediğinin açık olduğunu yazan Zaharova, "Irak’ta kullanılan teçhizat en azından Baltık ülkelerine kadar taşınarak bu hurda yığınları vasallara armağan edilmişti. Ancak Afganistan’da güçleri o kadar tükendi ki, otomobilleri ve helikopterlerini düşmanlarına bıraktılar. Arktik’te ne olacağını hayal edebiliyorum" yorumunda bulundu.NATO’nun dünyayı Rus tehdidiyle korkutmaya devam edebileceğini belirten Zaharova, “Ancak hayat, ondan kopanları acımasızca gerçeğe döndürür" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210831/uniceften-afganistan-aciklamasi-dunyada-cocuk-olmak-icin-en-kotu-yerlerden-biri-1048466368.html
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abd, rusya, nato, afganistan, mariya zaharova, taliban

Rus Dışişleri: Afganistan'daki durum, NATO'nun zayıf noktalarını ortaya çıkardı

22:35 03.09.2021 (güncellendi: 22:36 03.09.2021)
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan'daki durumun, NATO ve özellikle de ABD'nin, eylemlerini etkili bir şekilde planlama ve koordine etmede yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilirken yarattığı kaosa dair yorum yaptı.
Facebook hesabından paylaşımda bulunan Zaharova, "Afganistan’daki durum, genel olarak NATO’nun ve özellikle de ABD’nin, eylemlerini etkili planlama ve koordine etmede yetersiz olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Hatta ABD’nin, yönetici güç olarak tamamen yetersiz olduğu ortaya çıktı. ‘Yenilmez makine’nin tüm dünyayı dolaşan kendini yok etme görüntüleri, dünya düzenini sağlama konusunda öncü rol iddiasında bulunan askeri ve siyasi blok olarak NATO’nun tamamen yetersiz olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
NATO için hatalardan ders çıkarmanın zamanı geldiğini kaydeden Rus diplomat, "Fakat onlar böyle değil. Kendi çaresizliğine kapılmış ittifak ne yapıyor? Dikkatleri bir dizi başarısızlıktan uzaklaştırmak için aceleyle bahanelerini arıyor ve sorunlara tatbikatlarla yanıt veriyor" diyerek NATO'nun bu yılın sonuna kadar yapmayı planladığı tatbikatları sıraladı.

'Tarla ve çayırlarda değil, dağ ve bozkırlarda tatbikatlara ihtiyaçları var'

İttifakın, başta Baltık ülkeleri olmak üzere Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği tatbikatların sıklığına dikkat çeken Zaharova, "NATO’nun Afganistan’daki felaketine bakılırsa tarla ve çayırlarda değil dağ ve bozkırlarda tatbikatlara ihtiyaçları var. Ama galiba Rusya’yla sanal çatışma oyununa fazla dalmışlar" dedi.
Bununla birlikte NATO’nun iştahının giderek arttığının altını çizen Dışişleri Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan’daki feci etkisizliğe rağmen yeni planlar ilan ediliyor. Jens Stoltenberg, haziran ayında NATO’nun Arktika bölgesindeki varlığının artırılacağını duyurdu. Militanlarla dolu dağlık arazide yapamadılar, şimdi buz ve kutup ayılarının uysallığını seçiyorlar."

'Afganistan’da güçleri o kadar tükendi ki, otomobilleri ve helikopterlerini bıraktılar'

NATO’nun gerilediğinin açık olduğunu yazan Zaharova, "Irak’ta kullanılan teçhizat en azından Baltık ülkelerine kadar taşınarak bu hurda yığınları vasallara armağan edilmişti. Ancak Afganistan’da güçleri o kadar tükendi ki, otomobilleri ve helikopterlerini düşmanlarına bıraktılar. Arktik’te ne olacağını hayal edebiliyorum" yorumunda bulundu.
NATO’nun dünyayı Rus tehdidiyle korkutmaya devam edebileceğini belirten Zaharova, “Ancak hayat, ondan kopanları acımasızca gerçeğe döndürür" dedi.
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